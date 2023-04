Erkan Baş 7 milyon seçmene seslendi: Bugün, o gün değil

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Genel Başkanı Erkan Baş, sandığa gitmeyeceği söylenen 7 milyona yakın seçmenin olduğunu belirterek bir video mesaj yayınladı.

Bu seçmenler bir partide toplansa Türkiye’nin üçüncü büyük partisi konumunda olacağını vurgulayan Baş, onları 14 Mayıs’ta sandığa çağırdı.

Erkan Baş. (Twitter)

Baş’ın mesajından öne çıkanlar şöyle:

*2023 seçimleri öncesinde bize düşen görevin bilinciyle bir çağrı yapmak istiyoruz. Seçimlerde oy vermeyen, veremeyen 7 milyon yurttaşı AKP düzenini yıkmak üzere sandığa çağırıyoruz.

‘Seni anlıyoruz kardeşim’

*Kardeşim, seni çok iyi anlıyoruz. Düzenden sıkıldın, düzenden bıktın. Her şeyi talan eden, umdunu sömüren, seni hayalsiz bırakan, seni gerçeksiz bırakan tüm bu kokuşmuş düzenin dışında kalmak istiyorsun.

*Ama bugün, o gün değil. Çünkü bu seçim, o seçim değil. Bu seçim, belki de ilk defa oy vereceğin o seçim. Bu seçim oy vererek seni yok sayan bu düzeni yıkma fırsatı yakalandığın o seçim. Bu seçim etrafındaki herkesin mutluluğu için bir şey yapacağın o seçim. Bu seçim, yarın gururla hatırlayacağın o seçim.

*Sen 7 milyon kişiden birisisin. Türkiye’nin en büyük üçüncü partisisin. Sen istersen her şey farklı olur. Sen istersen her şey değişir. Bu tarihi fırsat senin elinde. O gün geldiğinde her şey olabilir. Hasta olabilirsin, işin çıkabilir, aksilik sonucu sandığa gitmen çok çok zorlaşabilir. O gün, talihe de baş kaldırma, sandığa gitmek için her şeyi yapmanı istiyorum. Senden ricam o gün karşına çıkabilecek bütün engellere karşı lütfen hazırlıklı ol, kendine dikkat et.

*14 Mayıs sabahı kendin için, herkes için uyan, ayağa kalk ve o sarayı başlarına hep birlikte yıkalım. Sen varsan geleceğimiz var.