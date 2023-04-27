Erdoğan’dan ‘Görevimin başındayım’ pozu

Rahatsızlığıyla gündeme gelen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Görevimin başındayım” dercesine bir poz paylaştı.
Önceki gece Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti. Daha sonra Erdoğan’ın ortak yayınları ve Mersin mitingi iptal edilmişti.
Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Erdoğan’ın sağlık durumunun ‘gayet iyi’ olduğunu söyleyen Koca, “Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda” dedi.
TRT’yse, Erdoğan’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le telefonda görüşürkenki fotoğraflarını paylaştı.
Bugünkü Akkuyu Nükleer Santrali’nin açılışına Putin telekonferans yöntemiyle katılacak.