Erdoğan canlı yayında rahatsızlık geçirdi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlık geçirdi. Erdoğan, “Midemi üşütmüşüm” dedi. Program erkenden bitirildi.
Erdoğan bu akşam Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Yayın sırasında gazetecilerden Hasan Öztürk sorusunu tamamladı. Ancak kameralar Erdoğan’a yönelmedi. Tam bu sırada kusmaya benzer bir ses duyuldu.
Erdoğan’a bakan gazeteci tedirgin olup ayağa kalkar gibi oldu. O sırada stüdyodakilerden birinin çok kısık bir sesle, “Eyvah eyvah” dediği duyuldu.
Hemen ardından önce stüdyodan ses, sonra da yayın kesildi.
Yaklaşık 10 dakika sonra Erdoğan tekrar ekranda göründü.
Cumhurbaşkanı, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söyledi: “Üzerinize afiyet dün bugün TOGG’un kampanya çalışmaları sebebiyle midemi üşütmüşüm. Hatta iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.”
Program beklenenden erken bitirildi. Erdoğan bu nedenle izleyenlerden affını istedi.
AKP’li iki kaynak, Erdoğan’ın rahatsızlığı sırasında kustuğunu söyledi.
Muhalefetten geçmiş olsun mesajları
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’a geçmiş olsun tweet’inde , ‘kalan süreç‘ için sağlık temennisinde bulundu.
Daha sonra millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçmiş olsun mesajları iletti.