Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan canlı yayında gazetecilerin sorularını yanıtlarken rahatsızlık geçirdi. Erdoğan, “Midemi üşütmüşüm” dedi. Program erkenden bitirildi.

Erdoğan bu akşam Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlıyordu. Yayın sırasında gazetecilerden Hasan Öztürk sorusunu tamamladı. Ancak kameralar Erdoğan’a yönelmedi. Tam bu sırada kusmaya benzer bir ses duyuldu.

Erdoğan’a bakan gazeteci tedirgin olup ayağa kalkar gibi oldu. O sırada stüdyodakilerden birinin çok kısık bir sesle, “Eyvah eyvah” dediği duyuldu.

Hemen ardından önce stüdyodan ses, sonra da yayın kesildi.

Yaklaşık 10 dakika sonra Erdoğan tekrar ekranda göründü.

Cumhurbaşkanı, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söyledi: “Üzerinize afiyet dün bugün TOGG’un kampanya çalışmaları sebebiyle midemi üşütmüşüm. Hatta iptal etsek yanlış anlaşılır mı diye düşündüm. Sizlerden ve seyircilerimizden helallik diliyorum.”

Program beklenenden erken bitirildi. Erdoğan bu nedenle izleyenlerden affını istedi.

AKP’li iki kaynak, Erdoğan’ın rahatsızlığı sırasında kustuğunu söyledi.

Erdoğan canlı yayında rahatsızlık geçirdi



Kameraların Erdoğan’ı göstermediği sırada kusmaya benzer sesler duyulduhttps://t.co/5t1Hu0N8fl pic.twitter.com/8lSNQvsJiv — Diken (@DikenComTr) April 25, 2023

Muhalefetten geçmiş olsun mesajları

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Erdoğan’a geçmiş olsun tweet’inde , ‘kalan süreç‘ için sağlık temennisinde bulundu.

Canlı yayın esnasında yaşadığı rahatsızlık nedeniyle Sn. Erdoğan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.



Kalan süreci hep birlikte sağlık, afiyet ve huzur içerisinde tamamlayabilmeyi temenni ediyorum. — Temel Karamollaoğlu (@T_Karamollaoglu) April 25, 2023

Daha sonra millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan geçmiş olsun mesajları iletti.

Sayın @RTErdogan’a geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) April 25, 2023

Sayın @RTErdogan'a geçmiş olsun diyor, acil şifalar diliyorum. — Meral Akşener (@meral_aksener) April 25, 2023