Erdoğan’ın rahatsızlığı: Gastrointestinal enfeksiyon nedir?

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın hastalığıyla ilgili yaptığı açıklamayla gündeme gelen ‘gastrointestinal enfeksiyon’ sindirim sisteminin (yemek borusu, mide ve bağırsaklar) iltihaplanması.

Fotoğraf: Youtube

Önceki gece Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti. Daha sonra Erdoğan’ın ortak yayınları ve Mersin mitingi iptal edilmişti.

Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgiyi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verdi. Erdoğan’ın sağlık durumunun ‘gayet iyi’ olduğunu söyleyen Koca, “Geçirmiş olduğu enfeksiyon, gastroenteritin etkisi azalmış durumda. Hepinize selamı var” dedi.

Gastroenterit nedir?

Sindirim sisteminin (yemek borusu, mide ve bağırsaklar) iltihaplanmasına tıp dilinde ‘gastrointestinal enfeksiyon’ deniyor. İltihaplanmayla sindirim sistemine ulaşan virüs, bakteri veya parazitler yol açıyor.

Gastrointestinal enfeksiyonlara neden olabilecek çok sayıda mikroorganizma mevcuttur. Kusma, karın ağrısı ve ishalle kendini belli eden enfeksiyonda, vücut çok su kaybedebilir.

Kaybedilen sıvının geri konması çok önemli. Belirtileri birkaç gün içinde düzelir. Yenidoğanlar, bebekler, bağışıklığı baskılanmış (organ nakli olmuş vs.), ileri yaştakilerde ağır seyredebilir.

Bozulmuş ve söz konusu mikroorganizmalarla kirlenmiş yiyecek veya suyun tüketilmesi, hastayla aynı mutfak eşyaları, havlu veya yiyecek paylaşılması bağırsak enfeksiyonunun bulaşması için zemin hazırlar. Çiğ veya az pişmiş istiridye gibi bir takım kabuklu deniz ürünleri hastalığa neden olabilir. Kirlenmiş içme suyu viral ishalin bir nedeni. Ancak bağırsak enfeksiyonuna neden olan virüsler daha yaygın olarak dışkı-ağız yoluyla, yani tuvaleti kullandıktan sonra ellerini yıkamadan yiyecek hazırlayan virüslü bir kişi aracılığıyla yayılır.

Rota virüs, adenovirüsler, campylobacter, clostridium difficile, escherichia coli, helicobacter pylori, salmonella, shigella, staphylococcus aureusa bakterileri en sık sindirim sistemi enfeksiyonları yol açan mikroorganizmalar arasında yer alıyor.

Bağırsak enfeksiyonunu önlemenin en etkili yolu en az 20 saniye süreyle ve sık sık el yıkamak. Dışarıdan içeriye girildiğinde, tuvalet kullanımı sonrası ve yemek yemeden ya da hazırlamadan önce el yıkamak önemli.

Kullanılan mutfak malzemeleri temiz tutulmalı. Virüs bulaşma riski bulunan yüzeyler çamaşır suyuyla temizlenmeli.

Enfekte kişilerin kullandığı kıyafetlerin yanı sıra özellikle toprakla kirlenmiş kıyafetler mutlaka yıkanmalı.