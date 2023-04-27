Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı: “Gayet iyi. Geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenteritin etkisi azalmış durumda” dedi.

Fahrettin Koca, Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. (YouTube)

Önceki gece Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti. Daha sonra Erdoğan’ın ortak yayınları ve Mersin mitingi iptal edilmişti.

Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgiyi Konya’da konuşan Fahrettin Koca verdi. Erdoğan’ın sağlık durumunun ‘gayet iyi’ olduğunu söyleyen Koca, “Geçirmiş olduğu enfeksiyon gastroenteritin etkisi azalmış durumda. Hepinize selamı var” dedi.

Gastroenterit nedir?

Mide üşütmesi ya da mide gribi olarak da tanımlanan viral gastroenterit, sulu ishal ve kramp tarzında gelişen karın ağrısı, bulantı-kusma ve bazen de ateşle kendini gösteren bir mide-bağırsak enfeksiyonu.