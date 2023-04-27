Erdoğan mideyi ‘ikramlardan’ bozmuş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ikramları kıramadığı’ için midesini bozduğunu söyledi.

Tayyip Erdoğan. (YouTube)

Dün Kanal 7 ve Ülke TV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan rahatsızlanınca yayın durdurulmuştu. Yaklaşık 10 dakika sonra ekranda yeniden görünen Erdoğan, rahatsızlığının midesini üşütmesinden kaynaklandığını söylemişti. Daha sonra Erdoğan’ın ortak yayınları ve Mersin mitingi iptal edilmişti.

NTV’de konuşan Derya Yanık, Erdoğan’ın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Yanık, şunları söyledi: “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlığı gayet iyi. Milletin duası arkasında. Temposunun yoğunluğu hepimiz biliyoruz. Midesini üşütmüş. Cumhurbaşkanımız hiç kıramıyor, ikramları kabul ediyor, çeşitli yerlerde mola veriyor. Günlük akışını değiştiriyor. Endişe edilecek bir şey yok. Programlarına da yarın başlayacak yoğun bir biçimde.”