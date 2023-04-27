Kılıçdaroğlu torpili bitirme sözü verdi: Artık garibanın da ‘dayısı’ olacak

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, ‘Garibanın dayısı yok’ deyimini hatırlatarak torpili bitirme sözü verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu. (ANKA)

Kılıçdaroğlu, bugün DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte Balıkesir’de miting düzenledi.

ANKA’nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Türkiye’nin karamsar bir ortamda olduğunu biliyorum. Hayat pahalılığını biliyorum, gençlerdeki umutsuzluğu biliyorum. Herkesin sıkıntısı var. 21 yıldır ülkeyi yönetiyorlar. Ama artık değişimin zamanı geldi. Çok kutuplaştık, çok ayrı yerlere savrulduk. Artık kucaklaşalım, artık birleşelim. Artık kucaklaşma zamanı, birbirimize sert sözler söyleme zamanı değil.

*Bir çocuğumuz açsa aslında 85 milyonumuz aç demektir. Yeni bir anlayışı bu ülkeye getireceğim, söz verdim. Hiç kimseyi ötekileştirmeden, tamamen 85 milyonun bir arada, huzur içinde yaşadığı bir Türkiye’yi inşa edeceğiz.

*Onlar ‘beşli çeteler’ için çalıştılar, Bay Kemal vatandaş için çalışacak. Bundan emin olun. Bizim için yandaş değil, vatandaş önemli. Alın terinin değer bulduğu bir tabloyu inşa edeceğiz. 85 milyon, birlikte çalışacağız.

100 bin öğretmene atama sözü

*Söz verdim. 100 bin öğretmen atamasını cumhuriyet’in 100’üncü yılında yapacağız diye. Niçin? Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak öğrenci de. Aynı zamanda her köyde ziraat teknisyeni ve ziraat mühendisi de olacak.

*Kırsal boşalıyor, biliyorsunuz. Gençler kalmıyorlar. Kırsalda çalışan gençlerin ve bütün kadınların sosyal güvenlik primlerini devlet ödeyecek ve böylece emeklilik hakkı kazanmış olacak.

*Benim sözüm sözdür. Emekliye Ramazan Bayramı’nda ve Kurban Bayramı’nda asgari ücret kadar ikramiye vereceğiz. Önümüzde Kurban Bayramı var. Allah nasip eder de geldiğimizde göreceksiniz. Bankada her emeklinin 15 bin lira parası olduğunu göreceksiniz.

‘418 milyar doları getireceğim’

Devleti soydular ve bu parayı götürdüler. 418 milyar dolarlık bir soygun olmasaydı şu soruya rahatlıkla cevap verebilirlerdi. 418 milyar doların, son kuruşuna kadar nerede olduğunu biliyorum. Alacağım ve bu memlekete getireceğim. O paralar, ‘beşli çeteler’in değil, 85 milyonun alın teridir o paralar. Alacağım ve getireceğim.

*Hakkı, hukuku ve adaleti getireceğim. KPSS’ye giriyor, yüksek puan alıyor, sözlüde eliyorlar. Kaldıracağım sözlüyü, tamamen kaldıracağım. Torpili bitireceğiz torpili. Garibanın dayısı yok. Peki ne olacak? Sahipsiz mi olacak? Hayır efendim, onun sahibi Bay Kemal olacak. Hiç endişe etmeyin, bütün garibanların sahibi Bay Kemal olacak.