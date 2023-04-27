Kasayı boşaltacak: Merkez Bankası altın satmaya devam ediyor

‘Arka kapı’dan satışlarla dövizi baskılamaya çalışan Merkez Bankası, rezervleri desteklemek için 3 Mart-21 Nisan arasında 72 tonluk (4,7 milyar dolar) altın sattı.

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Merkez Bankası, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor.

Bloomberg’in haberine göre Merkez Bankası, Aralık 2021’den 20 Mart 2023’e kadar döviz kuru piyasalarına 128 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu müdahalenin son bir ayda daha da arttığı görülüyor.

Müdahalenin hızlanması, rezervleri de eritiyor.

Ekonomist Uğur Gürses, Merkez Bankası’nın azalan rezervleri takviye etmek için mart başından itibaren altın sattığını yazmıştı. Gürses’e göre satışlar devam ediyor. Buna göre banka, 3 Mart-21 Nisan arasında 72 tonluk 4,3 milyar dolar değerinde altın sattı.