Merkez Bankası, dolarlar bitince altın satmaya başladı

‘Arka kapı’dan satışlarla dövizi baskılamaya çalışan Merkez Bankası, rezervleri desteklemek için 3 Mart-14 Nisan arasında 43 tonluk (2,3 milyar dolar) altın sattı.

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MB, ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor.

Bloomberg’in haberine göre Merkez Bankası, Aralık 2021’den 20 Mart 2023’e kadar döviz kuru piyasalarına 128 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu müdahalenin son bir ayda daha da arttığı görülüyor.

Müdahalenin hızlanması, rezervleri de eritiyor.

Ekonomist Uğur Gürses, MB’nin azalan rezervleri takviye etmek için mart başından itibaren altın sattığını yazdı. Buna göre banka, 3 Mart-14 Nisan arasında 43 tonluk 2,8 milyar dolar değerinde altın sattı.

Gürses, MB’nin likit döviz ihtiyacı için altın satışıyla birlikte yabancı para efektiflerini de döviz hesaplarına geçirmeye başladığını bildirdi.

Toplamda 5,5 milyar dolarlık varlığın likit dövize çevrildiğini söyleyen Gürses, bu hamlenin ‘evdeki gümüşleri satmak’ anlamına geldiğini belirtti.