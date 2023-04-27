‘Cumhur’da HÜDA-PAR rahatsızlığı sahaya sıçradı

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ALTAN SANCAR

HÜDA-PAR’ın 14 Mayıs seçimlerine AKP listelerinden katılmasının kararlaştırılmasının ardından cumhur ittifakında ortaya çıkan rahatsızlık AKP’nin içine de sıçradı. Diken’in ulaştığı bilgilere göre kimi seçim bölgelerinde HÜDA-PAR ile AKP’nin seçim çalışmaları ayrıldı.

Fotoğraf: AA

14 Mayıs seçimlerine giderken ittifakını güçlendirmek isteyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve AKP’li kurmaylar HÜDA-PAR ile de görüşmüştü. Görüşmelerin sonunda HÜDA-PAR Erdoğan’ı destekleme kararı alırken, genel başkanları Zekeriya Yapıcoğlu dahil bazı isimler AKP’nin aday listelerine yerleştirilmişti.

Muhalefetse Hizbullah’ın ‘siyasi kanadı’ dediği HÜDA-PAR ile AKP’nin işbirliğini ‘terörle işbirliği’ olarak adlandırmıştı. Son günlerde MHP’den gelen HÜDA-PAR aleyhine çıkışları ve AKP’li Bülent Turan’ın ‘HÜDA-PAR ittifakta değil‘ anlamına gelen açıklamalar çok konuşulmuştu.

‘Haklı çıktık’

Duyurulan rahatsızlıklar, daha önce özellikle Kürt seçmenin olumsuz etkileneceği biçiminde genel merkeze iletilmişti.

Diken’in AKP kulislerinden edindiği bilgiye göre, HÜDA-PAR ile birlikteliğin partiye zarar vereceğini düşünenler “Haklı çıktık” demeye başladı.

Partinin genel merkezinde muhalefete koz verildiği, ittifak ortaklarının rahatsız olduğu ve Kürt seçmenin HÜDA-PAR nedeniyle kendilerini eleştirdiği konuşulmaya başladı.

Seçim çalışmalarının devam ettiği bazı bölgelerdeyse daha önce birlikte hareket eden AKP’li ve HÜDA-PAR’lı adayların çalışmaları ayrıldı. AKP’nin adayları kendi çalışmalarını yürütürken, HÜDA-PAR adayları da ayrı çalışmalar yürütmeye başladı.

Bu seferki açılışa katılmadı

HÜDA-PAR’dan ayrıca AKP’nin etkinliklerinde sadece Türk bayrağı kullanılması istenirken, parti ambleminin yalnızca HÜDA-PAR etkinliklerinde kullanılması rica edildi.

Daha önceki tüm açılışlara katılan HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcoğlu’nun bugünkü Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ne yakıt transferi yapılan törene katılmaması da dikkat çekti. AKP’li kaynaklar Yapıcoğlu’na davet gidip gitmediğinin net olmadığını, ancak kendisinin Irak’ta temaslarda bulunduğunu bildiklerini belirtmekle yetindi.