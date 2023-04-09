AKP listesi: HÜDA-PAR’dan dört, DSP’den üç kişi aday

Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal AKP’den İstanbul milletvekili adayı oldu. Toplamda HÜDA-PAR’dan dört, DSP’dense üç isim AKP listelerinden seçime girecek.

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AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.

Yavuz, AKP listelerinden seçime giren HÜDA-PAR’dan dört, DSP’ninse üç ismin aday gösterildiğini de açıkladı.

Aday gösterilenler arasında Yapıcıoğlu ve Aksakal’ın yer aldığını da duyurdu.

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