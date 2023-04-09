AKP milletvekili adaylarının tam listesi açıklandı

AKP’nin 14 Mayıs seçimleri için YSK’ya sunduğu aday listesi belli oldu. Üç dönem kuralının uygulandığı partide milletvekillerinin çoğunluğunun liste dışında kaldığı bildirildi.

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Bugün, milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilmesi için son gün. İktidar partisi AKP’nin kesinleşen listesinde, mevcut vekillerin büyük kısmının yer almadığı görülüyor. Habertürk’ün aktardığına göre üç dönem kuralının uygulandığı partide 285 milletvekilinden 196’sının liste dışında kaldığı bildirildi.

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, partisinin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na sundu.

Hür Deva Partisi (HÜDA-PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal AKP’den İstanbul milletvekili adayı oldu. Toplamda HÜDA-PAR’dan dört, DSP’dense üç isim AKP listelerinden seçime girecek.

AKP’de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy dışındaki, tüm bakanlar milletvekili adayı oldu.

AKP’nin milletvekili adaylarının tam listesi şöyle: