Diken

Yaramazlara biraz batar!

Yeşil Sol Parti’de adaylar belirleniyor: HDP’li vekillerin büyük bölümü listede yok

ALTAN SANCAR

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@altansancarr

HDP’nin emek ve özgürlük ittifakıyla birlikte Yeşil Sol Parti çatısı altında gireceği milletvekili aday listelerindeki çalışmalarda sona gelindi. Diken’in edindiği bilgilere göre, çalışmaların sürdüğü partide dikkat çeken değişiklikler var.

Fotoğraf: YSP

Diken’in HDP kaynaklarından edindiği bilgilere göre, gazeteci Ayşegül Doğan ve avukat Nevroz Uysal partinin Şırnak adayları oldu.


HDP Van Milletvekili Sezai Temelli’yse bu seçim döneminde Antalya adayı olarak listede yer alıyor.

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi Eş Sözcüsü Çiğdem Kılıçgün Uçar; Van’dan, bir diğer eş sözcü İbrahim Akın’sa İzmir’den aday gösterilecek.

HDP’nin eski milletvekili Sırrı Sakık Ağrı’dan, Sırrı Süreyya Önder ise İstanbul’dan aday olacak.

Ankara birinci bölgede HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Emirali Türkmen, aday listelerinde yer alacak.

Parti kaynaklarından edinilen bilgilere göre, mevcut milletvekillerinin büyük bölümü ise bu dönem listelerde yer almayacak. Filiz Kerestecioğlu, Garo Paylan, Erol Katırcıoğlu, Zeynel Özen ve Züleyha Gülüm adaylar arasında yer almıyor.

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