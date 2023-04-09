Bakanların milletvekili adayı olduğu iller

AKP’de, Fahrettin Koca ve Mehmet Nuri Ersoy dışında tüm bakanlar birinci sıradan milletvekili adayı oldu.

Aday olan bakanlar. (AA)

Bugün, milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilmesi için son gün.

AKP mevcut bakanların büyük kısmını milletvekili adayı göstermeyi planlıyor. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilecek bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında şunları söylemişti: “Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.”

Erdoğan’ın bütün bakanların milletvekili adayı olmasını istediği, olmak istemediğini söyleyenleri geri çevirdiği belirtilmişti. Aktarılanlara göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık aday gösterilmedi.

Bakanların aday olduğu iller

Bakanların aday gösterildiği iller belli oldu.

Buna göre;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bursa 2’inci bölge, 1’inci sıra,

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, Ankara 2’inci bölge, 1’inci sıra,

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Eskişehir 1’inci sıra,

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 3’üncü bölge 1’inci sıra,

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, İstanbul 1’inci bölge 1’inci sıra,

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, İzmir ‘inci bölge, 1’inci sıra,

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Osmaniye 1’inci sıra,

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ordu 1’inci sıra,

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Şanlıurfa 1’inci sıra,

Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Mersin 1’inci sıra,

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi Kahramanmaraş, 1’inci sıra,

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Samsun 1’inci sıra,

Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri 1’inci sıra,

Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Trabzon 1’inci sıra,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya 1’inci sıradan milletvekili adayı oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’sa aday olmadı. Bu iki ismin iş insanı oldukları biliniyor.