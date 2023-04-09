Erdoğan, üç bakanı liste dışı bırakmış

Katıldığı televizyon programında tüm bakanları deprem bölgesinden milletvekili adayı yapacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, üç bakanı liste dışında bıraktı.

Üç bakan milletvekili adayı olmayacak. (AA)

Bugün, milletvekili adaylarının Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) verilmesi için son gün.

AKP mevcut bakanların büyük kısmını milletvekili adayı göstermeyi planlıyor. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilecek bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde.

Erdoğan, katıldığı bir canlı yayında şunları söylemişti: “Kabindeki 17 isim milletvekili adayı olacak. Yardımcım Fuat Oktay Ankara’dan aday olacak. 17 kabine üyemin hemen hemen her birine değişik illerde görevler vereceğiz, onları büyükşehirlerden aday yapmayı belirledik.”

Erdoğan’ın bütün bakanların milletvekili adayı olmasını istediği, olmak istemediğini söyleyenleri geri çevirdiği belirtilmişti.

Ancak Hürriyet’ten Ebru Karatosun ve Turan Yılmaz’ın haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanı Derya Yanık aday gösterilmedi.

Üç dönem kuralına takılanlar

Habere göre Erdoğan, üç dönem kuralını da istisnasız uyguladı. Bu kurala takılanlardan biri de AKP listesini bugün YSK’ya teslim edeceklerden Ali İhsan Yavuz. Buna göre Meclis Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AKP Grup Başkanı İsmet Yılmaz, AKP grup başkanvekilleri Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile Yılmaz Tunç, AKP genel başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Ali İhsan Yavuz, Hamza Dağ, Nurettin Canikli, Vedat Demiröz ve AKParti Genel Sekreteri Fatih Şahin de üç dönem kuralına takılan isimler arasında.

Eski bakanlar listede

Eski bakanlar Lütfi Elvan’ın Mersin’den, Faruk Çelik’in Artvin’den, Nihat Zeybekci’nin ise Denizli’den ve Abdülhamit Gül’ün Gaziantep’ten aday gösterildiği de öne sürüldü.