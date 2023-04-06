Erdoğan bazı bakanları ‘zorla’ vekil yapacakmış

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bütün bakanların milletvekili adayı olmasını istediği, olmak istemediğini söyleyenleri geri çevirdiği belirtildi.

Erdoğan, bakanların teklifini reddetti. (AA)

AKP mevcut bakanların büyük kısmı milletvekili adayı göstermeyi planlıyor. Özellikle deprem bölgelerinden aday gösterilecek bakanlar sayesinde AKP, kaybolan desteği geri kazanma peşinde.

Hürriyet’ten Ebru Karatosun’un aktardığına göre AKP’de Erdoğan başkanlığında toplanan üst komisyon milletvekili listelerini büyük ölçüde tamamladı. Habere göre bu komisyonda bakanların hangi illerden milletvekili adayı gösterileceği netleşmek üzere.

Bakanların aday olacağı iller

Kulislere yansıyan bilgilere göre Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın Ankara’dan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun İstanbul ya da Karadeniz illerinden, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Şanlıurfa’dan, Çevre Bakanı Murat Kurum ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun İstanbul’dan, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay’dan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun Antalya’dan, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in İzmir’den, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy’un Aydın’dan birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor.

İzin isteyenlere ret

Haberde ayrıca, bazı bakanların Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan milletvekili adayı olmamak için izin istediği, ancak Erdoğan’ın “Hepiniz aday olacaksınız” dediği de yazıldı.

Fahrettin Koca, Nuri Ersoy ve Süleyman Soylu’nun vekil adayı olmak istemediğine dair kulis haberleri çıkmıştı.