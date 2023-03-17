AKP 11 bakanı deprem bölgesinde liste başına yazacak

AKP, kabinedeki 11 bakanı deprem bölgesindeki illerde milletvekili listelerinin birinci sırasından aday göstererek destek kazanma peşinde.

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Seçimlere iki aydan az bir süre kaldı. İktidara destek, deprem sürecindeki ihmaller ve yetersizlik nedeniyle düşüşte.

Muhalefet cephesinde aday belirsizliğinin son bulmasıyla bir hava yakalanırken, iktidar da hazırlıklara başladı. AKP’nin cumhurbaşkanı yardımcılığı için Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek isimlerini değerlendirdiği belirtilmişti. Fidan ismi önceki seçimlerde de öne çıkmıştı.

Diğer yandan AKP, kabinedeki 11 bakanı liste başı yaparak destek toplamayı amaçlıyor.

Milliyet’ten Ayşegül Kahvecioğlu’nun haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Hatay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Kayseri, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın Ankara birinci sıradan aday yapılabileceği konuşuluyor. Eski adalet bakanı Abdülhamit Gül’ün Gaziantep birinci sıradan aday gösterilebileceği belirtiliyor.

Habere göre bir iki istisna dışında mevcut bakanların tamamı listelerde yer alacak. Diğer yandan vekil olmayan AKP MYK üyelerinin ve Beştepe’den bazı isimlerin de milletvekilliğine aday gösterilebileceği belirtiliyor. Listede ‘sürpriz’ bazı isimlerin yer alacağı, üç dönemlik bazı sembol isimlerinse listelere giremeyeceği konuşuluyor.