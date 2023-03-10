AKP’nin seçim hazırlığı: ‘Sürpriz hamleler’ yoldaymış

Hürriyet Ankara Temsilcisi Hande Fırat, AKP’nin cumhurbaşkanı yardımcılığı için Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek isimlerini değerlendirdiğini yazdı. Fırat, AKP’nin ‘sürpriz hamleler’ kurguladığını bildirdi.

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Seçimlere 65 gün kalırken iktidara destek, deprem sürecindeki ihmaller ve yetersizlik nedeniyle daha da düştü.

Muhalefet cephesinde aday belirsizliğinin son bulmasıyla bir hava yakalanırken, iktidar da hazırlıklara başladı.

Hande Fırat, Hürriyet’te köşesinde cumhur ittifakının Hüda-Par’a kontenjan verilmesinin gündemde olduğunu belirterek Yeniden Refah Partisi’yle de uzlaşma sağlama aşamasında olunduğunu belirtti. Fırat, Hüda-Par’la ittifaka MHP’nin de karşı çıkmadığını kaydetti.

Fırat, şunları yazdı: ”MHP Genel Başkanı Bahçeli’nin çok sayıda ilde ortak liste ile seçime girmeye soğuk baktığı belirtiliyor. Ancak bazı özel illerde özel adaylar belirlenebileceği belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önceliği deprem bölgesi ve Türkiye’yi olası felaketlere karşı hazırlamak. Bunun için de dört bir koldan çalışma talimatını zaten verdi. Ancak yeni dönemde bazı sürprizlerin de olabileceği konuşuluyor. AK Parti listelerinde sürpriz isimlerin, yeni yüzlerin görüleceği bilgisi var.”

Diğer yandan Fırat, cumhurbaşkanı yardımcılığı için Hakan Fidan, İbrahim Kalın ve Mehmet Şimşek isimlerinin değerlendiriliğini yazdı.