Şubatta AKP 4 puan, CHP 2 puan kaybetmiş; TİP ve Memleket Partisi’nin oyu artmış

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar, Kahramanmaraş depremlerinin damga vurduğu şubat ayında AKP’nin 4 puan kaybettiğini duyurdu.

Sencar’a göre buna karşılık CHP ve HDP’de 2’şer puanlık bir kayıp söz konusu. İYİ Parti’de yarım puanlık bir kayıp var.

MHP oylarında bir değişiklik görülmediğini belirten Sencar’a göre oylarını artıran iki parti Muharrem İnce’nin başkanlığındaki Memleket Partisi ve Türkiye İşçi Partisi (TİP).

Şubat ayında kararsızlar dağıtılmadan AKP 4, CHP 2, İP 0.5, HDP 2 puan kaybetmiş görünüyor. MHP değişmemiş. Memleket ve TİP oyunu artırmış. — Ozer Sencar (@ozersencar1) March 9, 2023

ORC Araştırma’nın hafta başında yayınladığı ankette millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakının adayı Tayyip Erdoğan’ın 13 puan önünde çıkmıştı.

ORC anketi millet ittifakının krize girdiği 4 ile 6 Mart arasında 28 şehirde 1850 katılımcıyla yapılmıştı.