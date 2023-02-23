AKP’de seçim süreci sil baştan: Deprem sonrası inşa öne çıkacak

ALTAN SANCAR

Kahramanmaraş merkezli iki depremin ardından başlayan seçimlerin ertelenmesi tartışmaları yerini seçim sürecinin nasıl inşa edileceğine bıraktı. Partinin seçim sürecinin organizasyonunda yer alan bir isim “Her şey sil baştan inşa edilecek” diyerek hazırlıkları anlattı.

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Türkiye’nin 11 ilini etkileyen ve 40 binden fazla can kaybına, yüzbinlerce yurttaşın yerinin değişmesine yol açan depremin ardından yaklaşan seçimler de tartışmaya açıldı. Seçimlerin ertelenip ertelenmeyeceğine ilişkin net bir açıklama yapmayan AKP’de bir yandan da seçim sürecine ilişkin hazırlıklar ‘sil baştan’ ele alınmaya başlandı.

Diken’e bilgi veren AKP’nin seçim sürecinin koordinasyonunda etkin rol alan bir partili, erteleme tartışmalarına ilişkin “Biz seçimlerin en erken 14 Mayıs, en geç 18 Haziran’da yapılmasını bekliyoruz. YSK karar alınınca ne der onu bilemem. YSK’nın kararları kesindir, uyarız. Ama biz hazırlıklarımızı sil baştan yapıyoruz” dedi.

Partili isim depremin ardından AKP’deki seçim hazırlıklarının büyük bir bölümünün ‘bir köşeye bırakıldığını’ belirterek ‘yeni bir aşama’ vurgusu yaptı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın sık sık dile getirdiği “Bir yıl müsaade istiyorum” sözünün seçimlerin ertelenmesi olarak okunmasını ‘doğal’ karşılayan partili, açıklamanın ‘özünü’ anlattı:

“Cumhurbaşkanımız bir yıl zaman isteyince erteleme olarak anlaşıldı. Ancak, buradaki mesajda tüm yaraların bir yıl içinde sarılacağı vurgusu var. Zaten seçim sürecinde tüm Türkiye’ye bunu anlatacağız. Bakın size bir örnek vereyim, cumhurbaşkanımız iş insanlarına ‘Elinizi taşın altına koyacaksınız, tüm gücünüzü şehirlere vereceksiniz’ dedi. Kendileri de kabul ettiler ve çalışmaya koyuldular. Bugün deprem bölgesinde çok sayıda iş makinesi çalışıyor, hızlıca süreç hazırlanıyor.”

Son aşamaya gelindi

AKP’nin seçimlere ilişkin hazırlıklarında son aşamaya geldiğini, ancak bu çalışmaların büyük bölümünün ‘bir köşeye’ bırakıldığını aktaran partili kampanya için “Her şey sil baştan” ifadelerini kullandı. Partili ismin aktardığına göre, seçim sürecinde deprem bölgelerinde ortaya çıkan tablonun nasıl düzeltileceği, inşa sürecinin nasıl ilerleyeceği anlatılacak. Ayrıca bu dönemde AKP’nin uzun yıllara yayılan tecrübesiyle bu sürecin yönetilebileceğine sık sık vurgular yapılacak.

Seçim süresi içinde depremden etkilenen kentlere sık sık ziyaretler düzenlenmesi, burada yapılan çalışmaların ayrıntılı anlatılması hedefleniyor. Seçim kampanyasının yalnızca genel seçimleri kapsamadığını da anlatan isim, yerel seçimlere ilişkin çalışmaların da başlatıldığını belirtti.

Kampanyanın ayrıntılarının Erdoğan’a sunulacağını ve onay halinde uygulanacağını söyleyen partili, “Kenti terk edenlere dönüş için yardımcı olunacağı, desteklerin sağlanacağı; kısacası devletin yapacağı her şeyi yapacağımızı iyi biçimde anlatacağız. Ülkenin geri kalanlarının dertlerine de deva olacağız, ama temeli buraya atacağız” dedi.