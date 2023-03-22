Erdoğan HÜDA-PAR’ı aklayıp paklayıp kucakladı: Tamamen milli ve yerli bir yapı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, cumhur ittifakıyla flört halindeki Hür Dava Partisi’ne (HÜDA-PAR) kucak açtı: “HÜDA-PAR ‘Bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz’ diyor, tamamen yerli ve milli yapı.“

Seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletmek isteyen AKP’nin görüştüğü partiler arasında ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün uzantısı niteliğindeki HÜDA-PAR da yer alıyor. İttifak görüşmelerinin ‘olumlu’ gittiği ve birlikteliğin sağlanacağına dair bilgiler AKP kulislerinde konuşuluyor.

Erdoğan NTV canlı yayınında HÜDA-PAR’a sahip çıktı.

Cumhurbaşkanı şöyle konuştu:

“HÜDA-PAR’la ilgili uydurma yaklaşımlar var, çirkinlikler var. HÜDA-PAR bunları kabul etmiyor, bizim terörle hiçbir ilgimiz olmaz diyor, tamamen yerli ve milli yapı.

Biz ittifakımızın ilkelerinde zaten uyumlu olmuşuz. Uyum olmasa cumhur ittifakının içerisinde yol yürümeyiz.

HÜDA-PAR’ın cumhur ittifakına desteğini önemli ve kıymetli buluyorum.

Eğer Karabağ’da, Kızılelma’da buluşabiliyorsak, eğitim, sağlık, adalet, emniyette aynı istikamette buluşabiliyorsak bizim ayrı kalmamız diye bir şey yok.

Süreç içerisinde takvimi aynen uygulayabiliyorsak kapımızı kapatmamız mümkün değil. Şurada fazla bir zaman kalmadı.”

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.