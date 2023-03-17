HÜDA-PAR’ın yoruma bile tahammülü yok: Sencar’ın görüşü aktarılan habere sansür

MetroPOLL Araştırma’nın sahibi Özer Sencar’ın AKP’nin Hür Dava Partisi’yle (HÜDA-PAR) ittifakına anlam veremediğini belirttiği haber sansürlendi. Karar, HÜDA-PAR’ın talebi üzerine alındı.

Fotoğraf: AA

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

HÜDA-PAR’a güçlü olduğu öne sürülen Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi şehirlerde AKP listesinden milletvekilliği hakkı tanınabileceği konuşuluyor.

Sancar’ın değerlendirmeleri

Sencar euronews Türkçe’ye verdiği demeçte partinin geçmişine dikkat çekerek şöyle demişti: “HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na getirisi götürüsünden az olacak. HÜDA-PAR dediğimiz şey Hizbullah’tır, geçmişlerinde domuz bağıyla öldürdükleri insanlar var. Ben Erdoğan’ın neden böyle bir hata yaptığını anlamıyorum. İttifakı genişletme hamlesi olsa da değil. Getirisi götürüsü kadar olmaz.”

Diken dahil birçok haber sitesi Sencar’ın bu sözlerini haberleştirmişti.

Bu ve başka haberler nedeniyle HÜDA-PAR’ın talebi üzerine İstanbul 8’inci Sulh Ceza Mahkemesi, içeriklerin engellenmesine ve silinmesine hükmetti.

Hür Dava Partisi'nin (HÜDA PAR) Cumhur İttifakı'nı destekleyeceklerini açıklamasıyla ilgili haberler, kişilik hakları ihlali gerekçesiyle, İstanbul 8. SCH'nin 17 Mart 2023 tarih ve 2023/2393 sayılı kararıyla erişime engellendi ve silinmelerine hükmedildi. https://t.co/MDVOrsjPl9 pic.twitter.com/yHJ0OmnUQu — EngelliWeb (@engelliweb) March 17, 2023

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.