AKP’li Kürt milletvekilleri HÜDA-PAR’dan rahatsızmış

AKP’nin Kürt milletvekilleri, radikal İslamcı Hizbullah örgütünün devamı niteliğindeki HÜDA-PAR’ın, ‘cumhur ittifakı’na çekilmek istemesinden rahatsız.

AKP heyeti, HÜDA PAR Genel Merkezi’ni ziyaret etmişti. (AA)

HÜDA-PAR’ın Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğini ilan etmesi ve güçlü olduğu düşünülen illerde AKP listelerinden seçime girebileceği yönündeki tartışmalar devam ediyor.

Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya, bu birliktelik hem ittifak içinde hem de partide rahatsızlık yarattığını yazdı. Sarıkaya’ya göre Büyük Birlik Partisi, HÜDA-PAR’ın ittifakta yer almasını açıktan eleştiriliyor. AKP’yse eleştirilere, “Partilerin öne sürdükleri hiçbirimizi bağlamaz, bizi ittifak protokolü bağlar” şeklinde karşılık veriyor.

AKP’deyse buna en yüksek eleştiriler Kürt milletvekilleri.

Sarıkaya bunu şöyle anlatıyor: “Doğu ve Güneydoğu kökenli milletvekilleri Hüda Par konusunda isteksiz tutumunu özel sohbetlerinde açıktan söylüyor.”

HÜDA-PAR, Hizbullah’ın devamı

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nuin öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar Derneği’ni kurdu. Dernek, Hizbullah’a yakın olunca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.