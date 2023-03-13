Vatan Partisi, HÜDA-PAR’la anlaşan AKP’yi manşetten vurdu

Vatan Partisi’nin gazetesi Aydınlık, Hür Dava Partisi’nin (HÜDA-PAR) Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a desteğini açıklamasına manşetten çıkıştı.

Gazete ismini açıklamadığı bir AKP’li milletvekilinin buna itiraz ettiğini yazarak, şunları söylediğini iddia etti: “Doğu-Güneydoğu’dan üç-beş vekil peşine düşerken, tüm Türkiye’de milletvekili kaybedeceğiz.”

Fotoğraf: HÜDA-PAR

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütüne yakın. Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.

14 Mayıs’ta yapılacak seçimlere giderken HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki gün önce cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı: “2023 Cumhurbaşkanlığı seçiminde ‘cumhur ittifakı’ adayı sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı destekleme kararı aldık. Parlamento seçimleriyle ilgili de görüşmelerimiz devam ediyor.”

HÜDA-PAR’a güçlü olduğu iddia edilen Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi illerde AKP listelerinden milletvekilliği hakkı tanınabileceği konuşulanlar arasında.

Yapıcıoğlu’nun destek açıklamasından sonra ‘cumhur ittifakı’nda ‘resmen’ olmasa da çoğu politikasına destek veren ve bir ‘Türkiye cephesi’ oluşturulduğunu savunan Vatan Partisi’nden itirazlar yükseldi. Vatan Partisi’nin genel başkanı Doğu Perinçek, TV 100 programında şöyle itiraz etti: “Umarım AKP ve MHP bu gafletten geri döner. MHP’nin ne yaptığı çok şaşırtıcı. PKK’ya evet demekle HÜDA PAR’a evet demek arasında hiçbir fark yok.”

Aydınlık Gazetesi’nin manşeti.

Manşetten itiraz

Perinçek’in bu çıkışının ardından Vatan Partisi’nin yayın organı Aydınlık, bu kez manşetinden gelişmeye tepki gösterdi. Gazete bu desteğe AKP’li bir vekilin itiraz ettiğini öne sürdü. İddiaya göre HÜDA-PAR’ın seçimi kaybettirebileceğini savınan AKP’li vekil, karara şöyle çıkıştı: “Doğu-Güneydoğu’dan üç-beş vekil peşine düşerken, tüm Türkiye’de milletvekili kaybedeceğiz. Şimdi seçim bölgemdeki seçmene bunu nasıl anlatacağımı düşünüyorum.”

Eski AKP’li vekil de konuştu

Haberde Aydınlık’a konuştuğu iddia edilen AKP’li eski bir vekilin değerlendirmesi de şöyle: “Seçim çok kritik. Artık hata yapılmaması gereken bir noktadayız. HÜDA PAR ile yapılan görüşmeler ve varıldığı söylenen anlaşma yanlış oldu. Ben bölgeyi yakından tanıyorum. Bölgede insanlar HÜDA PAR’dan nefret ediyor. Yapılan tüm araştırmalar HDP’ye oy veren seçmenlerin en az yüzde 25’inin cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan’a oy vereceğini gösteriyor. Bölge halkı çeşitli gerekçelerle HDP’ye oy verse de içlerinde ülkesini düşünen önemli bir kesim var. HÜDA PAR’ın Cumhur İttifakı’na alınması bu oyları engeller. Zaten şu anda sosyal medyada esen hava da bunu gösteriyor.”