Özer Sencar anlam veremedi: HÜDA-PAR’la anlaşması Erdoğan’ın aleyhine

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın Hür Dava Partisi’yle (HÜDA-PAR) anlaşması MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Özer Sencar’ı şaşırttı.

Bunun AKP için büyük bir hata olduğunu düşünen Sencar, Erdoğan’ın neden böyle bir karar aldığına anlam veremedi.

Özer Sencar, AKP’nin HÜDA-PAR kararına anlam veremedi. (YouTube)

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, iki gün önce cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

HÜDA-PAR’a güçlü olduğu öne sürülen Diyarbakır, Batman ve Şanlıurfa gibi şehirlerde AKP listesinden milletvekilliği hakkı tanınabileceği konuşuluyor.

HÜDA-PAR’ın 2018’deki son genel seçimlerdeki oy aranı yüzde 0,31 ve aldığı oysa 157 bin.

AKP’ye yaramaz

Euronews’ten Dilek Gül’e konuşan MetroPOLL Araştırma’nın kurucusu Sencar bu gelişmenin AKP’nin aleyhine olduğunu savundu: “HÜDA-PAR’ın Cumhur İttifakı’na getirisi götürüsünden az olacak. HÜDA-PAR dediğimiz şey Hizbullah’tır, geçmişlerinde domuz bağı ile öldürdükleri insanlar var. Mevcut siyasi yönetimdeki kişileri kast etmiyorum. Ama geçmişi ortada. Muhalefet bunu kullanırsa getirisi götürüsünden az olur.“

HÜDA-PAR’la birleşmenin AKP için hata olduğunu belirten Sencar, Erdoğan’ın aldığı kararı da anlamadığını kaydetti: “Ben Erdoğan’ın neden böyle bir hata yaptığını anlamıyorum. İttifakı genişletme hamlesi olsa da değil. Bu HDP’den çok farklı bir şey. Bir araştırmamız yok ama geçmişi belki de MHP’li seçmen üzerinde etkili olabilir. Ama tekrar ediyorum getirisi götürüsü kadar olmaz. Bu seçimde de oylarını arttıracaklarını düşünmüyorum zaten AK Parti listelerinden girecekler. Bir iki vekil kontenjanı olabilir.”

HÜDA-PAR, Hizbullah’ın devamı

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nuin öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar Derneği’ni kurdu. Dernek, Hizbullah’a yakın olunca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.