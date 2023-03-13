HÜDA-PAR ve cumhur ittifakı ortaklığı ilerletiyor

HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, cumhur ittifakıyla parlamento seçimlerine de ortak girme konusunda prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Yapıcıoğlu, iki gün önce cumhurbaşkanlığı seçiminde aday çıkarmayıp Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı destekleyeceklerini açıklamıştı.

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AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AKP Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nu ziyaret etti.

Ziyaretin ardından basına ortak açıklama yapıldı. Yapıcıoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a destek kararlarını hatırlatarak, “Parlamento seçimlerinde de birlikte hareket etme prensip olarak bir sıkıntı yok ancak detaylarda henüz bir netleşme yok. Netleşirse kamuoyuyla paylaşırız” dedi.

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütüne yakın. Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.