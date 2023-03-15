AKP’nin HÜDA-PAR’la flörtü: Mesele oy olmasa gerek

ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimleri öncesi AKP ile HÜDA-PAR arasındaki görüşmeler sürerken her ki partiden gelen bilgiler ittifakta karar kılındığını gösteriyor.

Hal böyle olunca akıllara köktendinci terör örgütü Hizbullah’la ilişkili isimlerin yönettiği partinin oy oranı ortadayken (24 Haziran 2018 itibariyle yüzde 0,31) birlikteliğin esas nedeninin ne olduğu sorusu geliyor.

Yanıt yakın geçmişte saklı olabilir.

Fotoğraf: AA

Tarih 27 Aralık 2014, yer Şırnak’ın Cizre ilçesi. Nur Mahallesi’nde PKK’nın yapılanması YDGH içinde olduğu belirtilen kişiler ile HÜDA-PAR’lı ve silahlı kişiler arasında silahlı çatışma çıktı.

Oğlu HÜDA-PAR yöneticilerinden 65 yaşındaki Abdullah Deniz ve YDGH mensubu 19 yaşındaki Yasin Özer öldü. Nedim Kültür, Hakim Budak ve Hekim Kasırga adlı kişiler ise ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kentteki gerginlik sürüp gitti.

Tarih 9 Haziran 2015, yer Diyarbakır’ın Bağlar ilçesi. Yeni İhya Der Başkanı ve HÜDA-PAR üyesi Aytaç Baran, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

CNN Türk’ün haberinde şöyle deniyordu: “İhya Der Başkanı Aytaç Baran dün evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirmişti. Olayın ardından uzun namlulu silahlarla işyerleri ve bir kahveyi tarayan Hizbullah üyeleri üç kişiyi öldürmüş, görev başındaki gazetecileri de linç etmeye kalkışmıştı. Diyarbakır’da dün İhya Der Başkanı Aytaç Baran’ın öldürülmesinin ardından kentte gece boyu silah sesleri yankılandı. Onlarca işyeri taranırken yerel kaynaklar bu saldırılardan Hizbullah’ı sorumlu tuttu.”

Fotoğraf: AA

Gruplar arasındaki en büyük çatışmaysa 2014’taki Kobani olayları döneminde çıkmışki. Her iki taraftan da çok sayıda kişi hayatını kaybetmiş, Diyarbakır dahil beş kentte sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Çatışmalarda yer alanlar veya yakınları HDP ve HÜDA-PAR tabanındandı.

Hizbullah lideri mesaj yayınlamaya devam ediyor

Öte yandan AKP iktidarı boyunca Hizbullah davalarından tutuklu bulunanların çoğu tahliye edildi. Tahliye edilenler arasında Hizbullah’ın Hüseyin Velioğlu’ndan sonraki lideri Edip Gümüş de yer vardı.

2011’de Diyarbakır D Tipi Cezaevi’nden tahliye edilen Gümüş, bir daha ortalıkta gözükmezken zaman zaman ‘Hizbullah cemaati rehberi’ sıfatıyla Hizbullah’a yakın sitelerde mesaj yayınlamaya devam ediyor.

Hizbullah davasından tahliye edilenlerin de dahil olduğu ‘İttihadül Ulema’ adlı dernek ise Diyarbakır başta olmak üzere çok sayıda medrese açtı.

Açılan medreselerin yolları kayyım atanan Diyarbakır belediyesi tarafından yapılıyor, altyapı hizmeti sağlanıyordu. Çalışmalar bizzat kayyım tarafından paylaşılıyor, medreseler AKP’liler tarafından ziyaret ediliyordu.

‘Seçim güvenliği HÜDA PAR’a emanet’

Bugünkü aşamada AKP ile HÜDA-PAR arasındaki işbirliğine dair en çarpıcı izahat haber7.com internet sitesinin ‘HÜDA PAR’ı karalamalarının asıl sebebi bu!’ başlıklı haberinde yer aldı.

Habere göre HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Mahmut Şahin ‘sandık güvenliği’ konusunda şunları diyor:

“Bölgede HÜDA PAR genel anlamda güçlüdür. Teşkilatlanma noktasında seçim günü sandıkları koruma noktasında ciddi bir efor sarf edeceğimizi ve bu konuda oluşabilecek olumsuzluklara karşı önlem alabileceğimizi çok net olarak görüyorlar. Özellikle millet ittifakı, belki de HDP üzerinden sandıklar üzerinde belki de çok farklı düşünceler içerisindeydi. Bahsettiğim düşünceleri bozabilecek en büyük kadrolar HÜDA PAR kadrolarıdır.”

Şahin, ‘sandıkların kendileri tarafından korunacağını’ söylüyor ve millet ittifakını HDP üzerinden ‘farklı düşünceler içinde olmak’la suçluyor.

Oysa sandık güvenliği partilerin müşahitleri ve sandık kurulu tarafından içeride, sandık çevresinde ise kolluk tarafından sağlanıyor.

Geçmişten bugüne meydana gelenler, sandıkları koruma iddiasındaki HÜDA-PAR ve HDP’lilerin sandık başında karşılaşması ve gerginlik çıkması halinde neler olabileceğin akla getiriyor.