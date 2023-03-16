AKP’de kar zarar hesabı: HÜDA-PAR için iki farklı görüş

ALTAN SANCAR

14 Mayıs seçimleri yaklaşırken işbirliği için HÜDA-PAR’la görüşen AKP’de özellikle Kürt milletvekilleri arasında iki farklı görüş ortaya çıktı.

Milletvekillerinin büyük bölümü, HÜDA-PAR’la ortaklığın kendilerine oy kaybettireceği düşüncesini parti yönetimiyle paylaştı. Bir başka grupsa HÜDA-PAR tartışılırken parti programındaki bazı maddelerin öne çıkarılmasının Kürt seçmende ‘kırılma’ yaratacağını düşünüyor.

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Seçimler öncesi cumhur ittifakını genişletmek isteyen AKP’nin görüştüğü partiler arasında HÜDA-PAR da yer alıyor. İttifak görüşmelerinin ‘olumlu’ gittiği ve birlikteliğin sağlanacağına dair bilgiler AKP kulislerinde konuşuluyor. Ancak bu birliktelik parti içindeki Kürt milletvekillerinde iki farklı görüşe yol açtı.

HÜDA-PAR’ın Kürt seçmenin yoğun yaşadığı kentlerde radikal İslamcı Hizbullah örgütüyle eşit görüldüğünü savunan bazı Kürt milletvekillerine göre bu birliktelik partiye yarardan çok zarar getirecek. Görüşlerini parti yönetimine de ileten milletvekilleri, “Kürt seçmende 90’lı yıllar travmasını hatırlatıyor” dedi.

Bursaspor-Amedspor karşılaşmasında yaşananlara karşı parti içinden etkili bir tepki gelmediğini de hatırlatan milletvekillerine göre AKP’nin bölgedeki imajı hasar alıyor. HÜDA-PAR’la Kürt seçmen arasında geniş bir ‘teveccüh’ olmadığını parti yönetimine ileten milletvekillileri “Kazanacağımız oydan daha fazlası kaybetme riskimiz var, gözden geçirmeliyiz” görüşünü savunuyor.

‘Makyajlarını döktü’

Öte yandan bir başka Kürt vekil grubuysa HÜDA-PAR’la birlikteliğin millet ittifakının ‘makyajını döktüğünü’ düşünüyor. Bu gruba göre HÜDA-PAR muhalefet tarafından geçmişe yönelik tartışmalardan ziyade, parti programı üzerinden ele alınıyor. Bu durumun özellikle muhafazakar Kürt seçmende kırılma yaratacağına inanılıyor.

Bu görüşü savunan AKP’li Kürt vekiller, “HDP zaten millet ittifakının adayını destekliyor. Bu ittifaktan da HÜDA-PAR’ın programına karşı sesler yükseliyor. Bu durum getirecek oylar kadar, muhalefetin adayına gitmesi mümkün oyların da gitmesini engelleyecek” diyor ve bunun cumhur ittifakına katkısının olacağını savunuyor.

Parti yönetimininse HÜDA-PAR’la ittifakta kararlı olduğu öğrenilirken, itirazların milletvekili adaylığı listelerine dair kaygılardan kaynaklandığına inanılıyor.