Amedspor ekibine Bursa’da ‘ırkçı provokasyon’

Amedspor, bugün Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Bursa’da ‘ırkçı provokasyon’a maruz kaldığını duyurdu.

İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, bugün saat 14:00’teki karşılaşma öncesi dün gece Bursa’ya geldi.

Bir grup, futbolcuların kaldığı otelin önüne giderek sloganlar attı, Mehter Marşı çaldı.

Otelin önünde çok sayıda meşalenin yanı sıra, alev ve ses saçan patlayıcılar da patlatıldı.

Amedspor taraftarları, Twitter hesabı üzerinden oyuncuların hedef alındığı görüntüleri paylaşarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çağrı yaptı:

“Dün gece saat 02.45. Amesdspor’umuzun kaldığı otelin önü. ‘Irkçı’ söylemler ile bağıranlar ise Bursaspor taraftarları. Sonuç itibariyle deprem bölgesinde gelen takım 90 dakikalık bir maç öncesi böylesi bir zamanda olmaması gereken davranışlar. TFF bunu da görür herhalde!.”

Dün gece saat 02.45.

Amesdspor’umuzun kaldığı otelin önü.



‘Irkçı’ söylemler ile bağıranlar ise Bursaspor taraftarları.



Sonuç itibariyle deprem bölgesinde gelen takım 90 dakikalık bir maç öncesi böylesi bir zamanda olmaması gereken davranışlar.@TFF_Org bunu da görür herhalde! pic.twitter.com/vX2KsZJ7Wt — AMED SK (@AmedsporSK) March 5, 2023

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, maçta yaşanabilecek güvenlik sorununa dikkat çekerek yetkililere seslendi: “Amedspor’a karşı Bursa’da dün gece geç saatlere kadar süren ırkçı gösterileri engellemeyen Valinin bugünkü maçtaki güvenliği sağlayacağından ciddi şüphe duyuyorum. Aklı selim bir yetkili kaldıysa göreve çağırıyorum.”

Amedspor’a karşı Bursa’da dün gece geç saatlere kadar süren ırkçı gösterileri engellemeyen Valinin bugünkü maçtaki güvenliği sağlayacağından ciddi şüphe duyuyorum.

Aklı selim bir yetkili kaldıysa göreve çağırıyorum. #Amedspor — Garo Paylan – Կարօ Փայլան (@GaroPaylan) March 5, 2023

Amedspor’a yönelik provokatif girişime dair görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede #Amedsporyalnızdeğildir etiketi Twitter gündeminde üst sıralarda yer aldı.

Dün konakladıkları otelde bugün müsabaka için çıktıkları futbol sahasında ırkçı saldırıların ve fiziksel şiddetin hedefi olan #Amedspor Bursaya futbol oynamaya gelmiştir.Yaşananlar spor ahlakının ve futbol kültürünün dışından odakların provokasyonlarıdır. #Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/5w0gSYh3o7 — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) March 5, 2023

Amed Spor'a yönelik saldırıları kabul etmiyor; bu ırkçı ve faşist yönelimlerin derhal durdurulması için gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyoruz.#Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/V5ELMRga5i — HDP Amed İl Örgütü (@HDPAMED21) March 4, 2023

Oyuncuların kaldığı otele doğru havai fişek, ses bombası atmak. Polisin müdahale etmemesi. Nereden bakarsan bak Madımak faşizmi bu.



Sanırsın daha bir ay önce 50 binden fazla insan enkaz altında "imdat" çığlıkları ile ölmedi bu ülkede.



Irkçılık korkunç. #Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/ufX10KpRob — Mehmet Kızmaz (@MehmedKizmaz) March 5, 2023

Şu kepazeliğe, alçaklığa, şerefsizliğe bakın.



"Hükumet İstifa" diyenleri tribünlere sokmayan AKP'nin polisi, yüzlerce faili meçhul cinayetin sorumlusu olan "Yeşil" kod adlı terörist Mahmut Yıldırım'ın pankartının açılmasına seyirci kalıyor.#Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/ZX3bjhmh4A — mahirgra (@mahirgra) March 5, 2023

Bursa’da, Amedspor’un bulunduğu otel önünde bir grubun ırkçı ve ayrımcı sloganlar attığı görüntüler kamuoyuna yansımıştır.



Gerekli önleyici tedbirlerin alınmamış olmasını kaygıyla karşılıyoruz.



Bu eylemleri kınadığımızı ve hukuki süreci başlatacağımızı kamuoyuyla paylaşırız. — Diyarbakır Barosu (@Diyarbakirbaro) March 5, 2023

#Amedspor, sen maça ve sahadaki rakiplerine odaklan. Sizlere ve taraftarlarımıza saldıran faşist ruh hastalarını ve ağababalarını seçimlerde sandığa gömeceğiz.#Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/O6nIrUGeD4 — Ziya Pir (@ziyapir) March 5, 2023

Bahçeli, Soylu, Özdağ ve benzerlerinin ak ve boz i-t-leri iş başında…#Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/dhvkaRohIQ — Fehim Işık (@Fehim_Isik) March 5, 2023

Deprem sonrası, imkansızlıklara rağmen, toplumsal dayanışmayı ördüğümüz gibi ayrımcılıkla da birlikte mücadele etmeliyiz!

Taraftarları ve Bursa halkını sağduyuya, tüm yetkilileri görevini yapmaya çağırıyorum.#AmedsporunYanındayız

Dest bi dest

Mil bi mil#Amedsporyalnızdeğildir pic.twitter.com/ToweZ6mZwU — Dr. Necdet İpekyüz (@IpekyuzNecdet) March 5, 2023

Hükümet istifa söylemlerini Kavram kargaşasına bağlayanlar; bakın, Amedspor'a yıllardır yapılan bu tür eylemlerin tamamı siyasidir! Bakalım gerekli cezalar verilecek mi takipçisi olacağız…#Amedsporyalnızdeğildir #AmedsporunYanındayız https://t.co/vEMUmSdCT0 — Erdal Aydemir (@AvErdalAydemir) March 5, 2023