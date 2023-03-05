Amedspor ekibine Bursa’da ‘ırkçı provokasyon’

Amedspor, bugün Bursaspor ile oynayacağı karşılaşma öncesi Bursa’da ‘ırkçı provokasyon’a maruz kaldığını duyurdu.
İkinci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Amedspor, bugün saat 14:00’teki karşılaşma öncesi dün gece Bursa’ya geldi.
Bir grup, futbolcuların kaldığı otelin önüne giderek sloganlar attı, Mehter Marşı çaldı.
Otelin önünde çok sayıda meşalenin yanı sıra, alev ve ses saçan patlayıcılar da patlatıldı.
Amedspor taraftarları, Twitter hesabı üzerinden oyuncuların hedef alındığı görüntüleri paylaşarak Türkiye Futbol Federasyonu’na (TFF) çağrı yaptı:
“Dün gece saat 02.45. Amesdspor’umuzun kaldığı otelin önü. ‘Irkçı’ söylemler ile bağıranlar ise Bursaspor taraftarları. Sonuç itibariyle deprem bölgesinde gelen takım 90 dakikalık bir maç öncesi böylesi bir zamanda olmaması gereken davranışlar. TFF bunu da görür herhalde!.”
HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, maçta yaşanabilecek güvenlik sorununa dikkat çekerek yetkililere seslendi: “Amedspor’a karşı Bursa’da dün gece geç saatlere kadar süren ırkçı gösterileri engellemeyen Valinin bugünkü maçtaki güvenliği sağlayacağından ciddi şüphe duyuyorum. Aklı selim bir yetkili kaldıysa göreve çağırıyorum.”
Amedspor’a yönelik provokatif girişime dair görüntüler sosyal medyada tepki çekti. Kısa sürede #Amedsporyalnızdeğildir etiketi Twitter gündeminde üst sıralarda yer aldı.