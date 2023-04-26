MHP’li Adan: HÜDA PAR’la müdaparla ne görüşürüz ne beraber oluruz

MHP İstanbul Milletvekili adayı Celal Adan, “HÜDA PAR’la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz” dedi.

MHP’li Adan, Habertürk Televizyonu’nda Mehmet Akif Ersoy’un sunduğu ‘Seçim Özel’ programına katıldı.

HÜDA-PAR’ın cumhur ittifakına katılmasıyla başlayan tartışma sürüyor. MHP’li Adan’ın konuya dair soruya verdiği yanıt şöyle: “Cumhur İttifakı’yla ilgisi yok HÜDA PAR’ın. HÜDA PAR’ın adayları AK Parti’den milletvekili adayı, ittifakın içinde değil. Bizden buradan bir şey çıkmaz, HÜDA PAR’la müdaparla biz ne görüşürüz ne beraber oluruz.”

HÜDA-PAR’ın geçmişi

HÜDA-PAR, Türkiye’de adı ‘domuz bağı ve mezar evler’le anılan Hizbullah örgütünün devamı niteliğinde. Örgüt, faili meçhul cinayetlerle bilinen JİTEM’in lağvedilmesiyle başlayan süreçte liderleri Hüseyin Velioğlu’nun öldürülmesiyle zayıflamış; eski Diyarbakır emniyet müdürü Gaffar Okkan’ın suikast sonucu öldürülmesiyle başlayan operasyonlar sonucuysa artık görülmez olmuştu.

Ancak 2004’te serbest kalan örgüt üyeleri Mustazaflar ile Dayanışma Derneği’ni kurmuştu. Dernek, Hizbullah’a yakın bulununca kapatılmıştı. 2012’ye gelindiğindeyse bu örgüt elemanları HÜDA-PAR’ı kurup silahsız siyasete başladı.

Örgütün amaçları arasında şeriatla yönetilen bir Kürdistan kurmak da var. 1990’larda sokak ortasında cinayetler işleyen, insan kaçırıp işkenceyle öldüren ve faili meçhul cinayetlerde parmağı olduğu belirtilen Hizbullahçı bazı isimler, 2019 yerel seçimler öncesi tutuklu bulundukları cezaevlerinden tahliye edilmiş, konu Meclis gündemine de gelmişti.