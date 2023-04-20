MHP’nin bayramlaşma programında CHP var, HÜDA-PAR yok

MHP, bayramlaşma programı kapsamında cumhur ittifakının yeni ortağı HÜDA-PAR’ın olmaması dikkat çekti.

HÜDA-PAR lideri Zekariya Yapıcığlu’yla MHP lideri Devlet Bahçeli önceki günlerde Diyarbakır’da yan yana poz vermişti.

MHP, Ramazan Bayramı’nda beş partiyle bayramlaşacak. MHP’nin kabul heyetinde Prof. Dr. Mevlüt Karakaya, ziyaret heyetindeyse MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MYK üyeleri Necmi Yıldırım, Nevin Taşlıçay, Mertcan Ağaç ve Fatih Çetinkaya yer alacak.

Halk TV’de yer alan habere göre MHP’nin ilk olarak DSP’yle başlayacak kabul ve ziyaret programı şu şekilde:

DSP 09.00-09.15

AKP 09.50-10.05

BBP 10.10-10.25

Yeniden Refah Partisi 11.00-11.15

CHP 12.10-12.25

Ziyaret programında cumhur ittifakına yeni katılan ve bu nedenle tartışmalara neden olan HÜDA-PAR’ın yer almaması dikkat çekti.