Merkez Bankası bayram öncesi dolar dağıtmış

Bayram tatili dolayısıyla üç buçuk iş günü mesai yapılan 21 Nisan haftasında Merkez Bankası (MB) rezervleri 5,4 milyar dolar düştü. Bu son bir yılın en hızlı düşüşü.

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Merkez Bankası ‘arka kapı’ satışlarıyla dövizi uzun süredir belli bir seviyede tutmaya çalışıyor.

Bloomberg’in haberine göre Merkez Bankası, Aralık 2021’den 20 Mart 2023’e kadar döviz kuru piyasalarına 128 milyar dolar büyüklüğünde müdahale etti. Bu müdahalenin son bir ayda daha da arttığı görülüyor.

Müdahalenin hızlanması, rezervleri de eritiyor.

Son haftalarda dövizde hareketlilik artınca, rezervlerdeki erime de arttı.

Merkez Bankası verilerine göre brüt rezervler geçen hafta 5,4 milyar dolar düşüşle 116,1 milyar geriledi. Bloomberg HT’ye göre 5,4 milyar dolarlık düşüş, bir yılın en hızlısı oldu.

Merkez Bankası’nın net rezervi 21 Nisan haftasında 8,3 milyar dolara geriledi. Bir önceki hafta net rezervler 12 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Swap hariç net rezervler geçen hafta eksi 49,5 milyar dolara kadar çekildi. Swap hariç net rezervler bir önceki hafta eksi 46,3 milyar dolar olmuştu.

Altını da satıyor

Merkez Bankası, rezervleri desteklemek için 3 Mart-21 Nisan arasında 72 tonluk (4,7 milyar dolar) altın sattı.