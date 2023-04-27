Akkuyu Santrali ‘nükleer tesis’ statüsü aldı

Mersin’de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’ni ‘açabilmek’ için bugün tesise ‘nükleer yakıt’ getirildi. Böylece tesis teknik olarak çalışır hale gelerek, ‘nükleer santral’ statüsü kazandı.

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Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu’na (ROSATOM) ait tesiste uzmanlar hem yakıtın getirilme ve depolanma süreci hem de bizatihi santral projesinin kendisine dair güvenlik problemleri olduğu konusunda uyarıyor.

Seçime az bir süre kala düzenlenen ‘açılış’a karşı protestolar da vardı. Jandarma ve polis tarafından bölgeye gidişleri engellenmek istenen nükleer karşıtları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TİP’in Mersin milletvekili adayı Hakan Güneş de var.

Açılış, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle videokonferans yöntemiyle düzenlendi.

Burada konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, “Önümüzdeki yıl nükleer enerjiden elektrik üretmeye başlıyoruz. Türkiye’mizin enerji kaynaklarına bir yenisini daha ekleyerek enerji portföyümüzü de çeşitlendirmiş olacağız” dedi.

Akkuyu NGS’de ilk ünitenin, ön testlerin ve hazırlıkların ardından devreye alınması planlanıyor. Diğer üç ünitenin de birer yıl arayla faaliyete geçmesi hedefleniyor.

Putin’den ‘Erdoğan propagandası’

Videokonferansa katılan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, santralin ‘Erdoğan’ın kişisel başarısı nedeniyle Türkiye Cumhuriyeti’nin 100’üncü yılına yetiştiğini’ söyledi.

Rusya devlet başkanı ayrıca şunları da dedi:

*Sayın Erdoğan şahsen ve Türkiye hükümeti ülke ekonomisinin gelişimi için ne kadar büyük hizmetlere imza attığını bizlere gösteriyor.

*Her iki ülkeyi de birbirinin pazarlarında ve turizmde daha aktif olmaya teşvik edeceğiz ve bunun için uçuş sayısını artırma kararı aldık.

*Türk-Rus tarihinin en büyük ortak projelerinden birisi olan Akkuyu NGS, ülkelerimiz arasındaki komşuluk ilişkilerine katkı sağlayacak.

*Türkiye, artık dünyanın en düşük maliyetli kaynaklarından nükleer enerjiye sahip bir ülke olacak.