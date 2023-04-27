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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan’ın katılacağı Akkuyu açılışı ertelendi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın rahatsızlığı nedeniyle video konferansla katılacağı Akkuyu Nükleer Güç Santrali açılışı saat 16:00’ya ertelendi.

Fotoğraf: AA

İktidar, Mersin’de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’yle ilgili ‘açılış’ yapabilmek için bugün tesise enerji üretiminde kullanılacak ‘nükleer yakıt’ getirecek. Böylece tesis, teknik olarak çalışır hale gelecek ve ‘nükleer santral’ statüsüne kavuşacak.


İki gün önce rahatsızlanan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün doktorlarının yönlendirmesiyle Akkuyu programını iptal etmişti. Erdoğan, açılışa video-konferans yöntemiyle katılacaktı.

Bugün saat 13:30’da yapılması planlanan açılış 16:00’a ertelendi.

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