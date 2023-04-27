İTÜ’nün lisansüstü bilgi sistemi ‘hack’lendi mi?

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MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) lisansüstü eğitim enstitüsüne bağlı ‘E-LEE bilgi yönetim sistemininin’ ‘hack’lendiği iddia edildi. Sistem, dört aydır çalışmıyor.

Fotoğraf: İTÜ

İTÜ lisansüstü eğitim enstitüsü bünyesinde faaliyet gösteren ‘E-LEE bilgi yönetim sistemi’ bir öğrenci otomasyon sistemi. Öğrencilerin dosyalarının dijitalleştirilmiş hali bu sistemde bulunuyor. Lisansüstü öğrencileri ders, tez ve bürokratik işlemlerini buradan yürütebiliyor.

Lisansüstü eğitim enstitüsünün 26 Aralık 2022’de paylaştığı duyuruda ‘sunuculardaki teknik aksaklıktan dolayı’ sisteme bir süreliğine erişilemediği yazılı.

İTÜ lisansüstü eğitim enstitüsünün yayınladığı duyuru

Bu duyurudan sonraysa sistemle ilgili başka bir duyuru yapılmadı.

Diken’in edindiği bilgiye göre, sisteme hala erişilemiyor ve enstitüde işlemler el yordamıyla sürdürülüyor. Sisteme kayıtlı veriler silinirken el yordamıyla veriler toparlanmaya çalışılıyor.

Edinilen bilgilere göre hangi öğrencinin kaçıncı döneminde olduğu, hangi öğrencinin tez komitesinde hangi hocanın bulunduğu, daha önceki komitelerde hazırlanan rapor ve tutanaklar gibi bilgiler kaybedildi. Bu bilgileri toparlamak içinse öğrencilerin düzenli doldurmaları gereken formlara komite üyelerinin adları ve öğrencinin durumunu soran alanlar eklendi. Bu sayede kaybedilen veriler ‘dikkat çekmeden’ toparlanmaya çalışılıyor.

Öğrencilerin dosyaları biriktiği için de işler yavaş ilerliyor. Akademisyenler ve öğrencilerse yavaşlıktan şikayetçi.

‘Virüs bulaştı veya hack’lendi’

Diken’e konuşan İTÜ kaynakları, yetkililerin genelde durumu geçiştirmeye çalıştığını belirtirken, bazı yetkililerin de sisteme ‘virüs bulaştığını’ veya ‘hacklendiğini’ söylediğini aktardı.

İTÜ bilgi işlem daire başkanlığı çalışanlarıysa lisansüstü eğitim enstitüsündeki sistemdeki ‘arızayla’ ilgili bir bilgiye sahip değil.

Lisansüstü eğitim enstitüsü sunucularını bilgi işlem daire başkanlığından bağımsız bir ekip yönetiyor yani iki birimin sunucuları farklı. Dolayısıyla birimlerin güvenlik durumları da farklı. Bu nedenle, bir birim ‘teknik sorun’ yaşarken diğer birim çalışmalarına olağan devam edebilir. Ayrıca, ekipler farklı olduğu için lisansüstü eğitim enstitüsü ve bilgi işlem daire çalışanlarının birbirinden haberi olmayabiliyor.

‘Çökme’ şüphesi de var

Diken’in ulaştığı lisansüstü eğitim enstitüsü kaynaklarıysa sisteme dört aydır erişilemediği doğruladı. Kaynaklar, ‘hack’lenme iddialarını duyduklarını belirtse de kanıtlayamadıklarını aktardı.

Bunun haricinde donanımlar 10-12 yıllık. Kaynaklar, artan öğrenci sayısıyla beraber sistemlerin yavaşladığını dile getirirken sistemlerin bu nedenle ‘çöktüğünden’ şüpheleniyor.

Özel sektörden bir şirket, sistemi bir üst versiyona taşımak için çalışıyor. Çalışmayla birlikte sistem yenilenirken tespit edilen ‘güvenlik açıkları’ da kapatılıyor.

Kaynaklar “Neden bu işlem dört aydır tamamlanamıyor” sorusunaysa söz konusu şirketi işaret etti. Şirketin ‘geç olsun, güç olmasın’ anlayışıyla hareket ederek tüm açıkları kapatmaya çalıştığı belirtildi.

Diken, iddiaları sormak için İTÜ’den herhangi bir yetkiliye ulaşamadı.