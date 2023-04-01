İTÜ’de Şentop’un oğlu için ‘işlem tamam’: Evrakı teslim etti

MEHMET BARAN KILIÇ

İTÜ’de Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun başvurduğu ama kazanamadığı kadro ilanı usulsüzlük gerekçesiyle iptal edilmiş ve sınav komisyonu üyeleri hakkında soruşturma açılmıştı. İki ay boyunca işe başlamak için evraklarını teslim etmeyen Şentop’sa bu gelişmeyle beraber evraklarını teslim etmeye karar verdi.

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İTÜ’de Ekim 2022’de bilgisayar mühendisliği için açılan araştırma görevlisi kadro ilanına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop da başvurmuştu. Şentop’un kadro için açılan sınavda başarılı olamaması üzerine sınav ve kadro ilanı ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle 6 Aralık 2022’de yeniden ilan edilmek üzere iptal edilmişti.

Bu sırada ilgili bölüm başkanları ve dekan istifa ettirilmiş, sınav komisyonu üyelerine soruşturma açılmıştı.

Yeni kadro ilanı, Şentop’un lehine maddeler eklenerek 31 Aralık’ta yayımlanmıştı. 31 Ocak’ta da nihai sonuçlar açıklanmıştı. Yeni eklenen maddeler sayesinde Şentop ‘muradına ermişti.’

Bu süreçte soruşturma devam ediyordu. Soruşturma, ceza verilecek bir gerekçe bulunamadığı için uzadıkça uzamıştı. En sonunda İTÜ kaynaklarının deyimiyle bir suç icat edildi. Soruşturma geçen günlerde sonuçlandı.

Buna göre, komisyon üyelerine ceza verilmezken, bölüm başkan ve yardımcısına ceza vermek için suç icat edildi. İTÜ kaynaklarına göre böylelikle önceki sınav ve kadronun boşuna iptal edilmediği izlenimi verilmeye ve Şentop’a ‘laf gelmesi’ engellenmeye çalışılıyor.

İTÜ’de araştırma görevlisi olarak başlayabilmek için sınavı kazanmak yetmiyor. Bunun haricinde işe başlamak için gerekli evrakları personel dairesine teslim etmek gerekiyor. Sınavı kazanan diğer aday çoktan görevine başlamışken Şentop, iki ay boyunca evraklarını teslim etmedi.

Soruşturma sonuçlandıktan sonra Şentop evrakları teslim etmeye karar verdi. İTÜ kaynakları, Şentop’un ‘olayın soğumasını beklediği için’ evrakları iki ay boyunca teslim etmediğini söylüyor. Soruşturmanın sonuçlanmasıyla eş zamanlı olarak evrakların teslim edilmesi ayrı bir tesadüf.

Ne olmuştu?

İTÜ, 24 Ekim’de bilgisayar mühendisliği dahil birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayımladı. 11 Kasım’da yayınlanan listede yer alan bilgiye göre bir kişilik pozisyona başvuran adaylardan 10’u sınava girmeye hak kazandı. Sınav 16 Kasım’da düzenlenecek, kesin sonuçlar 22 Kasım’da açıklanacaktı. Sınav yapıldı ama sonuçlar açıklanmadı. 6 Aralık’ta söz konusu kadro ilanının iptal edildiği ve 31 Aralık’ta yeniden açılacağı duyuruldu.

Kadro ilanına Mehmet Selahaddin Şentop da başvurmuş ama sınavda ikinci olmuştu. Yetkililer de sınavı daha iyi geçen kişinin atanmasının uygun olanacağını üst mercilere bildirmişti.

Bunun üzerine Şentop’un sınavda başarılı olamayınca atanamadığı kadro ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle yeniden yayımlanması üzere iptal edilmişti.

İlk kadro ilanı iptal edilmeden önce ilgili bölüm başkanları ve fakülte dekanı, rektör İsmail Koyuncu tarafından ‘haşlanmış’ ve istifa ettirilmişti. Ayrıca ilk sınavın komisyon üyelerine soruşturma açılmıştı. Bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığınaysa Şentop’un danışmanı atanmıştı. Bölüm başkanı aynı zamanda kadro için düzenlenen sınavın komisyon başkanı.

Şentop için ince ayar

Kadro ilanı 31 Aralık’ta yeniden yayımlandı ama ilan şartları, Şentop’un ‘güçlü’ rakiplerinin başvuramayacağı şekilde değiştirilmişti. Yeni ilanda, adayların bilimsel hazırlığı tamamlaması şartı getirilmişti ama bu eski ilanda yoktu. Bu sayede Şentop’u geçen veya geçme potansiyeli olan güçlü rakipleri kadroya başvuramayacaktı. Ayrıca, kadro sayısı yeni ilanla birden ikiye çıkartılmıştı. Yani, Şentop’un ilk sınavda olduğu gibi ikinci olması yeterli olacaktı.

Haberlerimiz sansürlendi

Diken, bu gelişmeleri ocak başında ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar’ ve ‘Şentop’un oğlunun giremediği kadro yeniden açıldı: Bu sefer ‘işi sağlama aldılar’ başlıklı iki haberiyle duyurdu. Haberler, yayımlanmasından kısa bir süre sonra mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Haberlerimiz kaldırıldıktan sonraysa İTÜ, Şentop’un lehine görünen ‘bilimsel hazırlık’ şartını kaldırarak ilanı ilk haline getirmiş ama kadro sayısına dokunmamıştı.

31 Ocak’ta, ikinci ilanın sonuçları açıklandı. Diken’in edindiği bilgiye göre usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen sınavla yeni sınavın sonuçları hemen hemen aynı. Önceki sınavda birinci gelen aday yine birinci, önceki sınavda ikinci gelen Şentop yine ikinci. Şentop, ikinci sınavda üçüncü sıradaki kişiyi kıl payı farkla geçti.

Ancak, kadro sayısının birden ikiye çıkartılmasıyla, Şentop aynı sonucu elde etmesine rağmen kendisi için ayarlanan kadroyu ‘kapmış’ oldu.

‘Usulsüzlükleri’ tespit edemediler

Okulun 7 Aralık 2022 tarihli açıklamasına göre, ilk sınavın ve kadronun iptaline neden olan ‘usulsüzlükler’ ve komisyon üyelerine soruşturma açılma nedenleri şöyleydi:

*Soru ve cevapların ilgili komisyon tarafından tutanak altına alınmaması.

*Sınav sorularının cevap anahtarlarının bulunmaması.

*Adayların cevap kağıtları üzerinde okunduğunu gösteren not, kayıt vb. hiçbir işaretin ve jüri üyelerine ait herhangi bir değerlendirmenin bulunmaması.

*Cevap kağıtlarının üzerinde hangi kritere göre notlandırma yapıldığını gösteren hiçbir emareye yer verilmemesi.

Soruşturmanın sonucundaysa bu ‘usulsüzlüklerle’ ilgili kimseye ceza verilmedi.

Dört ay sürdü

Yaklaşık dört ay süren soruşturma geçenlerde sonuçlandı. Soruşturma sonucunda komisyon üyelerine ceza verilmedi. Dönemin bölüm başkanına kademe durdurma ve başkan yardımcısına kınama cezası verildi.

Cezanın gerekçesiyse şu: Komisyon üyelerinin diğer akademisyenlere danışarak soru hazırlamaları.

Cezaya gerekçe olarak ‘Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’e atıfta bulunuluyor ancak söz konusu yönetmelikte böyle bir suç bulunmuyor.

Diken’e konuşan İTÜ kaynakları, bilgisayar mühendisliğindeki sınavlarda uzun süredir komisyon üyelerinin soru hazırlamak için başka akademisyenlere danıştığını çünkü komisyonun her alana hakim olamayacağını belirtti. Kaynaklar, konunun uzmana danışılmasının bir teamül olduğunu dile getirdi.

Soruşturma, ceza verilecek bir gerekçe bulunamadığı için uzadıkça uzamış ve en sonunda İTÜ kaynaklarının deyimiyle bir suç icat edildi.