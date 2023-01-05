Diken’in ‘İTÜ’de Şentop’un oğlu için ince ayar’ haberi Meclis gündeminde

Diken’in ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar’ başlıklı haberi Meclis gündemine taşındı.

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İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), 24 Ekim’de birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayımlamıştı. Bu kadrolardan birisi de bilgisayar mühendisliği için açılmıştı. 11 Kasım’da yayımlanan listeye göre bir kişilik pozisyona başvuran adaylardan 10’u sınava girmeye hak kazanmıştı. Sınav 16 Kasım’da düzenlenecek, nihai sonuçlar 22 Kasım’da açıklanacaktı. Bir sürelik sessizlikten sonra sınav ve kadro, usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilmişti.

Bu sırada bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanıyla fakültede bulunan iki bölümün (bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümü) başkanları istifa etmişti. Diken’e bilgi veren akademisyenler, istifaların araştırma görevlisi kadrosuyla ilgili olduğunu söylemişti.

Kadroya TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop da başvurmuştu. Şentop’un oğlu, sınavda, kadroya atanacak kadar başarılı olamamış ve fakülte yetkilileri tarafından başarılı olan başka bir aday üst mercilere bildirilmişti. Bunun üzerine yetkililer rektör İsmail Koyuncu tarafından ‘haşlanmıştı.’ İstifalar, bu olaydan sonra gelmişti.

İptal edilen kadro 31 Aralık’ta yeniden yayınladı. Yeni ilanda kadro sayısı birden ikiye çıkartılırken ilan şartları Şentop’un ‘güçlü rakiplerinin’ başvuramayacağı şekilde değiştirildi.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, yaşananları Meclis gündemine taşıyarak şunları söyledi: “Onların çocuklarına şahsa teslim kadrolar tesis edilirken, bizim gençlerimiz emeğiyle kazandıkları sınavlardan dahi eleniyorlar. Selefleri FETÖ’nün soruları çalmakla başlattığı süreç bugün soruları dahi çalmaya gerek olmadan şahsın niteliklerine uygun sınavlar düzenleyerek devam ediyor. Şentop’un oğlu başarı sağlayana kadar, sınavı tekrar eden İTÜ’nün atanmış rektörü akademi için utanç kaynağıdır.”

Kadıgil ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in cevaplaması üzerine soru önergesi verdi.

TİP’li vekilin önergesinde yer alan sorular şöyle:

1. 24 Ekim tarihinde ilanda ‘bilimsel hazırlığı bitirmiş olmak’ şartı aranmaksızın ilana çıkılmasına karşın 31 Aralık tarihindeki ilanda bu şart neden aranmıştır?

2. 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınavın usulsüzlük içermesi nedeniyle kadronun iptal edildiği açıklanmışsa da; usulsüzlüğün neden ve kimden kaynaklandığı niçin açıklanmamıştır?

3. Usulsüzlük ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu sınavdaki usulsüzlüğün kaynağının tespit edildiği bir soruşturma sonuçlanmadan yeni ilan neden yayınlanmıştır? Yeni kadro ilanı için yapılması öngörülen sınavda yeniden aynı usulsüzlüklerin yaşanmayacağına dair kanaat nasıl oluşmuştur? İdare gerekli önlemleri almış mıdır, bu önlemler nelerdir?

4. Kadro ilanının iptal edilmesinin ardından istifa eden bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanları ile bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümü başkanlarının istifa gerekçeleri nelerdir? İstifalarının, kadro sınavı ile ilgisi var mıdır?

5. 31 Aralık’ta ilan edilen kadro sayısı neden ikiye yükseltilmiştir? 31 Aralık’taki ilanda başvuru şartlarına eklenen yeni kriter, bir önceki ilana başvuran kaç adayın yeni ilana başvuruda bulunmasına mani olmuştur?

6. 22 Kasım tarihindeki sınavda başarı sıralamasında, Mustafa Şentop’un oğlunun önündeki kaç aday yeni ilan ile başvuru şansını kaybetmiştir?

7. Tüm bunlarla ilgili herhangi bir inceleme yürütülecek midir?