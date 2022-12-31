Şentop’un oğlunun giremediği kadro yeniden açıldı: Bu sefer ‘işi sağlama aldılar’

MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun başvurduğu ve sonrasında ‘Şentop’un oğlu kadroya alınmadığı için’ iptal edildiği iddia edilen araştırma görevlisi kadrosu ilanında sayıyı artırarak bugün yeniden yayımladı.

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İTÜ, 24 Ekim’de birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayımlamıştı. Bu kadrolardan birisi de bilgisayar mühendisliği için açılmıştı. 11 Kasım’da yayımlanan listeye göre, bir kişilik pozisyona başvuran adaylardan 10 tanesi sınava girmeye hak kazanmıştı. Sınav 16 Kasım’da düzenlenecek, nihai sonuçlar 22 Kasım’da açıklanacaktı.

Kesin sonuçlar, İTÜ’nün sitesinde 29 Kasım’da açıklandı ancak bilgisayar mühendisliği için açılan kadronun sonuçlarıyla ilgili “Değerlendirme süreci devam etmektedir” yazmaktaydı.

6 Aralık’ta yayımlanan bir duyuruyla da söz konusu kadro ilanının iptal edildiği ve 31 Aralık’ta yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Bu sırada, bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanıyla fakültede bulunan iki bölümün (bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümü) başkanları istifa etmişti. Yerlerine yeni kişiler atanmıştı.

Diken’e bilgi veren akademisyenler, istifaların araştırma görevlisi kadrosuyla ilgili olduğunu söyledi.

Kadro ilanına, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu da başvurmuş ve sınava girmeye hak kazanmıştı. Aktarılana göre, sınava giren adaylardan biri tüm sorulara neredeyse tama yakın cevaplar verirken, Şentop’un oğlunun sınavı o kadar da başarılı geçmemişti. Yetkililer de, sınavı daha iyi olan kişinin atanmasının uygun olanacağını üst mercilere bildirdi.

İddiaya göre, fakültenin bildiriminden sonra Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın atadığı rektör İsmail Koyuncu dekanla bölüm başkanlarını aradı ve ‘haşladı.’ Bunun üzerine dekan ve bölüm başkanları istifa etti. Sonrasında kadro ilanı, “Sınavda usulsüzlük yapıldı” denerek iptal edildi. Kamuoyuna da yansıyan bu gelişmelerden sonra “Şentop’un oğlu kazanamadığı için mi kadro iptal edildi” sorusunu akıllara getirmişti.

İTÜ, yayınladığı açıklamayla iddiaları reddetmişti. Diken’in ulaştığı fakültenin atanan yeni yetkilileri de dekan ve bölüm başkanı istifalarının söz konusu kadroyla ilgisinin olmadığını söyledi. Şentop’un oğlu da “Babam AKP’li TBMM başkanı olduğu için önümü kesmek istediler” demişti.

Şentop’un oğlu, 29 Temmuz’daki araştırma görevlisi ilanına da başvurmuş ve birinci yedek üye olmuştu. Onun önünde de bir asil üye vardı. Asil üye kadroya başvurmadığı takdirde Şentop’un oğlu kadroya alınacaktı ama bu olmadı.

Diken’e konuşan akademisyenlerse ekimdeki kadro ilanının şüpheli bir şekilde açıldığını ve normalde yıl sonunda açılması gerektiğini belirtirken, kendilerine ‘farklı kanallardan’ bir kişiye özel olduğu bilgisi iletilmişti.

İptal edilen kadro bugün yeniden açıldı. Ekimde açılan kadro bir kişilikken bugün açılan kadro sayısı ikiye yükseltildi.

Diken’e önceden konuşan akademisyenler, kadro sayının bir artırılarak yeniden açılmasının kimsenin şüphesini çekmeyeceğini ve ekimde yayımlanan kadro sayısının iki olması durumunda Şentop’un oğlunun muhtemelen kadroya alınabileceğini aktarmıştı.