İTÜ ‘gereğini yaptı’: Şentop’un oğlu muradına erdi

MEHMET BARAN KILIÇ

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin (İTÜ) kendisi için ayarladığı kadroyu ‘nihayet’ kaptı.

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Ne olmuştu?

İTÜ, 24 Ekim’de bilgisayar mühendisliği dahil birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayınladı. 11 Kasım’da yayınlanan listede yer alan bilgiye göre bir kişilik pozisyona başvuran adaylardan 10’u sınava girmeye hak kazandı. Sınav 16 Kasım’da düzenlenecek, kesin sonuçlar 22 Kasım’da açıklanacaktı. Sınav yapıldı ama sonuçlar açıklanmadı. 6 Aralık’ta ise söz konusu kadro ilanının iptal edildiği ve 31 Aralık’ta yeniden açılacağı duyuruldu.

Kadro ilanına Mehmet Selahaddin Şentop da başvurmuş ama sınavda ikinci olmuştu. Yetkililer de sınavı daha iyi geçen kişinin atanmasının uygun olanacağını üst mercilere bildirmişti.

Bunun üzerine Şentop’un sınavda başarılı olamayınca atanamadığı kadro ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle yeniden yayınlanması üzere iptal edilmişti.

Kadro ilanı 31 Aralık’ta yeniden yayımlandı ama ilan şartları, Şentop’un ‘güçlü’ rakiplerinin başvuramayacağı şekilde değiştirilmişti. Yeni ilanda, adayların bilimsel hazırlığı tamamlaması şartı getirilmişti ama bu eski ilanda yoktu. Bu sayede Şentop’u geçen veya geçme potansiyeli olan güçlü rakipleri kadroya başvuramayacaktı. Ayrıca, kadro sayısı yeni ilanla birden ikiye çıkartılmıştı. Yani, Şentop’un ilk sınavda olduğu gibi ikinci olması yeterli olacaktı.

Diken, bu gelişmeleri ocak başında ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar’ ve ‘Şentop’un oğlunun giremediği kadro yeniden açıldı: Bu sefer ‘işi sağlama aldılar’ başlıklı iki haberiyle duyurdu. Haberler, yayınlanmasından kısa bir süre sonra mahkeme kararıyla kaldırıldı.

Haberlerimiz kaldırıldıktan sonraysa İTÜ, Şentop’un lehine görünen ‘bilimsel hazırlık’ şartını kaldırarak ilanı ilk haline getirmiş ama kadro sayısına dokunmamıştı.

Şentop’un danışmanı sınav komisyonunun başkanı

Son ilanın ön değerlendirme sonuçları 21 Ocak’ta yayınlandı. Buna göre Şentop dahil 15 kişi kadro için sınava girmeye hak kazandı. Sınav 25 Ocak’ta düzenlendi.

İlk kadro ilanı iptal edilmeden önce ilgili bölüm başkanları ve fakülte dekanı, rektör İsmail Koyuncu tarafından ‘haşlanmış’ ve istifa ettirilmişti. Ayrıca ilk sınavın komisyon üyelerine soruşturma açılmıştı. Bilgisayar mühendisliği bölüm başkanlığınaysa Şentop’un danışmanı atanmıştı. Bölüm başkanı aynı zamanda kadro için düzenlenen sınavın komisyon başkanı.

Komisyondaki başka bir üye, sınava öğrencilerinin katıldığını gördüğü için komisyondan çekilmişti. Ama Şentop’un danışmanı başkanlığa devam etti.

Önceki sonuçların aynısı

Diken’in edindiği bilgiye göre usulsüzlük yapıldığı gerekçesiyle iptal edilen sınavla yeni sınavın sonuçları hemen hemen aynı. Önceki sınavda birinci gelen aday yine birinci; önceki sınavda ikinci gelen Şentop yine ikinci. Şentop, ikinci sınavda üçüncü sıradaki kişiyi kıl payı farkla geçti.

Ancak, kadro sayısının birden ikiye çıkartılmasıyla, Şentop aynı sonucu elde etmesine rağmen kendisi için ayarlanan kadroyu ‘kapmış’ oldu.

‘Sonuçlar aynı, o zaman niye soruşturma açıldı?’

Diken’in konuştuğu akademisyenler, iki sınavın sonuçlarının hemen hemen aynı çıktığına işaret ederek rektörün şu noktalara açıklama getirmesi gerektiğini kaydetti: Niye önceki sınavın komisyon üyelerine soruşturma açtı? Bölüm başkanları ve dekan neden istifa ettirildi? Süreçteki aksaklıkların nedeni ne?