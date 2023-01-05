Meclis’e taşınan ‘Mustafa Şentop’un oğluna İTÜ’de kadro’ haberlerimize sansür

Meclis gündemine de taşınan Diken’in ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar’ ve ‘Şentop’un oğlunun giremediği kadro yeniden açıldı: Bu sefer ‘işi sağlama aldılar’ başlıklı haberlerine sansür geldi.

Mehmet Baran Kılıç imzalı iki haberde, TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahaddin Şentop’un İTÜ’de açılan bir kişilik bilgisayar mühendisliği araştırma görevlisi kadrosuna başvurması ve sonrasında yaşananlar anlatılıyordu. Şentop, kadro için sınava girmiş ama yeterli kadar başarılı olamamıştı. Şentop’un yerine Şentop’tan başarılı biri atanmak istenmiş ve bu nedenle sınavla kadro baskıyla iptal edilmiş, fakülte dekanıyla ilgili bölümlerin başkanları istifa etmişti. Beş gün önce de kadro ilanı, pozisyon sayısı birden ikiye çıkartılarak ve Şentop’un güçlü rakiplerinin ilana başvurmasını engelleyen yeni şartlarda yayınlanmıştı.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, haberimizi bugün Meclis gündemine taşıyarak şunları söylemişti: “Onların çocuklarına şahsa teslim kadrolar tesis edilirken, bizim gençlerimiz emeğiyle kazandıkları sınavlardan dahi eleniyorlar. Selefleri FETÖ’nün soruları çalmakla başlattığı süreç bugün soruları dahi çalmaya gerek olmadan şahsın niteliklerine uygun sınavlar düzenleyerek devam ediyor. Şentop’un oğlu başarı sağlayana kadar, sınavı tekrar eden İTÜ’nün atanmış rektörü akademi için utanç kaynağıdır.”

Kadıgil ayrıca, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in cevaplaması için soru önergesi vermişti.

TİP’li vekilin önergesinde yer alan sorular şöyle:

1. 24 Ekim tarihinde ilanda ‘bilimsel hazırlığı bitirmiş olmak’ şartı aranmaksızın ilana çıkılmasına karşın 31 Aralık tarihindeki ilanda bu şart neden aranmıştır?

2. 22 Kasım tarihinde gerçekleştirilen sınavın usulsüzlük içermesi nedeniyle kadronun iptal edildiği açıklanmışsa da; usulsüzlüğün neden ve kimden kaynaklandığı niçin açıklanmamıştır?

3. Usulsüzlük ile ilgili soruşturma başlatılmış mıdır? Söz konusu sınavdaki usulsüzlüğün kaynağının tespit edildiği bir soruşturma sonuçlanmadan yeni ilan neden yayınlanmıştır? Yeni kadro ilanı için yapılması öngörülen sınavda yeniden aynı usulsüzlüklerin yaşanmayacağına dair kanaat nasıl oluşmuştur? İdare gerekli önlemleri almış mıdır, bu önlemler nelerdir?

4. Kadro ilanının iptal edilmesinin ardından istifa eden bilgisayar ve bilişim fakültesi dekanları ile bilgisayar mühendisliği ve yapay zeka bölümü başkanlarının istifa gerekçeleri nelerdir? İstifalarının, kadro sınavı ile ilgisi var mıdır?

5. 31 Aralık’ta ilan edilen kadro sayısı neden ikiye yükseltilmiştir? 31 Aralık’taki ilanda başvuru şartlarına eklenen yeni kriter, bir önceki ilana başvuran kaç adayın yeni ilana başvuruda bulunmasına mani olmuştur?

6. 22 Kasım tarihindeki sınavda başarı sıralamasında, Mustafa Şentop’un oğlunun önündeki kaç aday yeni ilan ile başvuru şansını kaybetmiştir?

7. Tüm bunlarla ilgili herhangi bir inceleme yürütülecek midir?