Şentop için ayarlanan İTÜ’deki ilan, haberimizden sonra değiştirildi

MEHMET BARAN KILIÇ

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlunun başvurduğu ve sonrasında ‘Şentop’un oğlu kadroya alınmadığı için’ iptal edildiği iddia edilen araştırma görevlisi kadrosu ilanında sayıyı artırarak ve ilan şartlarını Şentop’un ‘güçlü’ rakiplerinin kadroya başvuramayacağı şekilde değiştirerek altı gün önce yayımlamıştı. Bu sürede ne Şentop ne de İTÜ’den bir açıklama gelirken, haberlerimiz dün sansürlendi. Şentop’un lehine bu şart da geceyarısı kaldırdı.

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İTÜ, 24 Ekim’de bilgisayar mühendisliği dahil birçok bölüm için araştırma görevlisi kadro ilanı yayımlamıştı. 11 Kasım’da yayımlanan listede yer alan bilgiye göre, bir kişilik pozisyona başvuran adaylardan 10 tanesi sınava girmeye hak kazanmıştı. Sınav 16 Kasım’da düzenlenecek, kesin sonuçlar 22 Kasım’da açıklanacaktı. Sınavın yapılmasına rağmen 6 Aralık’ta söz konusu kadro ilanının iptal edildiği ve 31 Aralık’ta yeniden açılacağı duyurulmuştu.

Kadro ilanına TBMM Başkanı Mustafa Şentop’un oğlu Mehmet Selahattin Şentop da başvurmuş ama sınavı iyi geçmemişti. Yetkililer de sınavı daha iyi olan kişinin atanmasının uygun olanacağını üst mercilere bildirmişti.

Şentop’un sınavda başarılı olamayınca atanamadığı kadro ‘usulsüzlük’ gerekçesiyle, yeniden yayınlanması üzere iptal edilmişti.

Kadro ilanı 31 Aralık’ta yeniden yayımlandı ama ilan şartları, Şentop’un ‘güçlü’ rakiplerinin başvuramayacağı şekilde değiştirilmişti.

Diken, bu gelişmeleri ‘İTÜ’deki kadro ilanına Şentop’un oğlu için ince ayar’ ve ‘Şentop’un oğlunun giremediği kadro yeniden açıldı: Bu sefer ‘işi sağlama aldılar’ başlıklı iki haberiyle duyurmuştu. Haberler dün, mahkeme kararıyla kaldırıldı. Haberlerimiz kaldırıldıktan sonraysa İTÜ, Şentop’un lehine olan şartı kaldırdı.

Şartlar yılın son günü değiştirilmişti

24 Ekim ve 31 Aralık’ta yayımlanan ilanlarda önemli bir fark var. 24 Ekim’deki ilanın şartı şuydu: “Bilgisayar mühendisliği, elektrik elektronik mühendisliği, elektronik ve haberleşme mühendisliği, bilişim sistemleri mühendisliği veya biyomedikal mühendisliği lisans mezunu olup bilgisayar mühendisliği programında tezli yüksek lisans yapıyor olmak veya doktora ders aşamasında olmak.”

‘Bilimsel hazırlık’ detayı

31 Aralık’taki ilandaysa bilgisayar mühendisliği haricinde bir bölümden mezun olanlar için ‘bilimsel hazırlığı bitirmiş olmak’ şartı eklenmişti.

Aktarılana göre, değişiklik, Şentop’un oğlunun bazı ‘güçlü’ rakiplerinin ilana başvurmasını engellemek için yapılmıştı. İlk ilan için yapılan sınavda bazı öğrenciler, bilimsel hazırlığı tamamlamasa da Şentop’tan daha başarılı olmuştu.

İlan şartıları eskiye döndürüldü

Söz konusu ilan geceyarısı yayımlanan Resmi Gazete’yle 24 Ekim’deki haline getirildi. Güncel ilan şöyle:

Böylelikle, Şentop’un lehine olan madde kaldırıldı, güçlü rakipleri de artık ilana başvurabilecek.

Diken’in edindiği bilgiye göre, konu Diken’de haberleştirilmeden önce de üst mercilere ilan şartlarının değiştirilmemesi gerektiği bildirilmiş ama bu, yetkililer tarafından dikkate alınmamış.

Muhtemelen Şentop girecek

24 Ekim’de yayımlanan ilandaki kadro sayısı birdi ama bu yeni ilanla ikiye çıkarılmıştı. Diken’in edindiği bilgiye göre, 24 Ekim’deki ilanda kadro sayısı iki olsaydı muhtemelen Şentop’un oğlu atanacaktı.

Şentop’un oğlu, 29 Temmuz’daki araştırma görevlisi ilanına da başvurmuş ve birinci yedek üye olmuştu. Onun önünde de bir asil üye vardı. Asil üye kadroya başvurmadığı takdirde Şentop’un oğlu kadroya alınacaktı ama bu olmadı.

Kadro sayısı yeni güncellemeyle değiştirilmedi, hala iki.

‘Önünü kesmek’ istemişler

Şentop’un oğlu “Babam AKP’li TBMM başkanı olduğu için önümü kesmek istediler”demişti.

Meclis gündemine de taşınmıştı

Haberlerimiz dün, yayından kaldırılmadan birkaç saat önce Türkiye İşçi Partisi Milletvekili ve Sözcüsü Sera Kadıgil tarafından Meclis gündemine taşınmıştı.