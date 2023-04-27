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Üniversite öğrencilerine duyurulur: ‘Demokrasi Bileti’niz hazır

CHP Gençlik Kolları, seçim günü adreslerinden farklı yerde bulunan üniversite öğrencilerinin oy kullanabilmesi yönelik ‘Demokrasi Bileti’ kampanyasını başlattı.

Fotoğraf: AA

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Gençosman Killik, binlerce öğrencinin otobüs bileti alarak oy kullanmaya gitmek zorunda olduğunu belirterek, öğrencilerin ekonomik gücünün bilet ücretlerini karşılamaya yetmediğini söyledi.


Bu sorunu ortadan kaldırmak için başlattıkları çalışmaları tamamladıklarını vurgulayan Killik, bugün itibarıyla ‘Demokrasi Bileti’ kampanyasının başladığını açıkladı:

“14 Mayıs günü gerçekleşecek seçimlerde ikamet ettiğiniz şehre giderek oy kullanmanızın önündeki ekonomik engellerin ortadan kaldırılması amacıyla TÜLOV paydaşlığında ‘Demokrasi Bileti’ kampanyasını bugün itibarıyla hayata geçiriyoruz. Bu kampanya ile hedefimiz tüm gençlerimizin sandığa gitmesini ve iradesini göstermesini sağlamaktır.”

Killik, ‘demokrasibileti.org‘ internet sitesinden kampanyaya destek olunabileceğini kaydetti.

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