Üniversite öğrencilerine duyurulur: ‘Demokrasi Bileti’niz hazır

Yeni bir araştırmaya göre ABD’de menopozdan kaynaklanan işgücü kaybının yarattığı maddi zarar 27 milyar dolar (yaklaşık 525 milyar lira). Kar amacı gütmeyen akademik kuruluş Mayo Clinic, menopozun çalışma hayatına etkilerini ve ekonomik maliyetini ölçmek için bir anket yaparak, 45-60 yaş grubundaki kadınlara ‘yaşlanma deneyimleriyle ilgili’ sorular sordu. 4 bin 440 çalışan kadının yanıtlarından toplanan veriler […]