İmamoğlu’ndan Bursa’da Sinan Ateş için ‘adalet’ mesajı

İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı ve millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı Ekrem İmamoğlu, Bursa İnegöl’de mitinginde öldürülen eski Ülkü Ocakları başkanı Sinan Ateş hakkında mesaj verdi: “13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun selamını getirdim hepinize. Onun söz verdiği gibi, Sinan hocayı ailesinden koparan, çocuklarından ayıran, hepimizin bildiği o kirli odakları milletin iktidarında adaletin önüne çıkaracağız. Adaletin önünde diz çöktüreceğiz onlara, diz çöktüreceğiz.”

Fotoğraflar: İBB

İmamoğlu’nun mitingi sırasında sağanak yağış olmasına rağmen Atatürk Meydanı’nı kalabalıklar doldurdu. sağanak yağış altında İnegöllülerle buluştu.

İmamoğlu‘nun miting konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

*Ülkece öyle bir dönemdeyiz ki, artık ne iş yaparsak yapalım en iyisini, en doğrusunu yapmak zorundayız. Vatandaş olarak, yönetici olarak başka çaremiz yok. “Durumu idare edelim, bugünü kurtaralım” anlayışı, gidebileceğimiz yer bize bırakmadı. Durumu idare ede ede denizi bitirdik. Ülkenin kaynaklarını yok ettik.

*Sadece kaynakları tüketmekle kalmadık, bir de milletimizin arasına nifak sokmaya başladılar. Hiç yuhalamayın, onlar bir avuç insan. Hepimiz yüzyıllardır aynı şeylere ağlıyoruz, aynı şeylere gülüyoruz. Aramıza ikilik kattılar. Bu yanlış zihniyet, bizi sürekli sorunlarla boğuşmak zorunda bıraktı. Biz, bu milleti barıştırmaya geliyoruz, Biz, bu milleti genciyle, emeklisiyle, kadınıyla, erkeğiyle kucaklamaya geliyoruz.

*İnegöl’deyken, değerli vatan evlatlarından Sinan Ateş’i de burada anmak istiyorum. Bursa’da yaşayan değerli ailesinin ve tüm sevenlerinin başı sağ olsun. Sinan Ateş, bu vatanın değerli evlatlarından, çok kıymetli akademisyenlerinden birisiydi. Artık yeter; eli kanlıların bu milletin kıymetli evlatlarının hayatını almasına izin vermeyeceğiz. Buradan haykırıyoruz: Adalet, adalet, adalet. Adaleti sağlamak zorundayız. Size söz, sağlayacağız.

*Adamına göre hukuk, adamına göre adalet, adamına göre makam kalmayacak, olmayacak. 13’üncü Cumhurbaşkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun hepinize selamını getirdim hepinize. Onun söz verdiği gibi, Sinan Hocayı ailesinden koparan, çocuklarından ayıran, hepimizin bildiği o kirli odakları milletin iktidarında adaletin önüne çıkaracağız. Adaleti önünde diz çöktüreceğiz onlara, diz çöktüreceğiz. Adalet, adalet, adalet. Başka hiçbir şeye ihtiyacımız yok.

Fotoğraf: İBB

* Hala bize ‘-cek’ diyorlar, hala bize ‘-cak’ diyorlar. Allah aşkına, 21 yıldır yapamadınız da şimdi mi aklınıza geldi. 21 yıl önce bunlar iktidar olduğunda, ekonomide 16’ncı sıradaydık. Ekonomide şu anda 21’inci sıraya düştük. Bakın zannediyoruz ki her taraf kötü. Değil. Yok öyle bir şey. “Hangi kangren olmuş sorununu çözdünüz” diye sorun. Hiçbir soruna çözüm bulmadılar. Bize aynı sorunları yaşatan bir hükümet.

*Depreme hazırlık sorunumuz vardı; yine var. İnsanlarımızı kaybettik. Ekonomik kriz, yoksulluk, işsizlik vardı; yine var. “Eskiden daha kötüydü” diyerek kendinize avutmayın. Biz, buna “Yeter” diyeceğiz. Bunun bize faydası yok. Geçmişin tartışmalarına da dönmek istemiyorum. Buna takılıp kalmayacağız. Önümüze bakacağız. Biz, geleceğe bakacağız.

*Millet İttifakı, bu anlayışla kurulmuştur. Çok önemli bir şey gerçekleşti. Türkiye’nin bütün temel siyasi akımları bir araya geldi. Çünkü mesele, Türkiye meselesi. Mesele, bu ülkenin çocukları meselesi. Mesele, bu ülkenin gençleri meselesi. Hepimizin refah ve mutluluk içerisinde yaşama meselesi. Memleketin ilerlemesi meselesi.

*Vicdan sahibi herkes, İstanbul’da bizim anlayışımızla hizmet ettiğimizi bilir. İnsanlarımızı ayırt etmedik. Bakın İstanbul’un 25 belediyesi, benim mensubu bulunduğum CHP’li değil. Ama biz, hepsini bir tuttuk. Hepsine gittik, hizmet ürettik. Yarın iktidara geldiğimizde, Millet İttifakı Bursa’ya da İnegöl’e de böyle bakacak. AK Partiliymiş, o partiliymiş, bu partiliymiş, bakmayacak. İnsanların ayırt etmeyecek” ifadelerini kullandı.

*Biz, bu seçimden sonra demokrasiyi inşa edeceğiz. Gücümüzü milletten alacağız. Yüzümüzü millete döneceğiz. 15 Mayıs’ta iktidar, Millet İttifakı olacak. Ama esas 15 Mayıs’ta iktidar, millet olacak, millet. Siz olacaksınız. İhmal edilenler, yok sayılanlar, mülakatlarda elenenler iktidar olacak.

*Emeğinin karşılığını alamayanlar iktidar olacak. Ülkece ayağa kalkacağız, ülkece. Devlet ne demek biliyor musunuz? Devlet, vatandaşa gücünü gösteren değil, vatandaşa şefkatini, adaletini, sevgisini gösterendir. Devlet, milletin emrindedir.

*Devlet, milletine hizmet eder. Kurumlar ve kurallar devleti olmak zorundadır. Bunu başlatacağız. Ekonomide, eğitimde, sağlıkta büyük atılımlar yapacağız. Tek tek bütün şehirlerimizin özel sorunlarına değineceğiz. İnegöl çok önemli. İnegöl resmen bir şehir olmayabilir ama fiilen bir şehirdir. Hem de büyük bir şehirdir. Yalnız Türkiye’nin değil, dünyanın büyük şehirlerinde bulunan bütün imkanlara, İnegöllüler de sahip olmalıdır. Biz bu anlayışla çalışacağız.