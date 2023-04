İmamoğlu’ndan Erdoğan’a son bir rica: Giderayak imza at

Millet ittifakının cumhurbaşkanı yardımcısı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, kendisini hedef alan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a Amasya’da yanıt verdi

Fotoğraf: İBB

İstanbul’daki bir açılışta İmamoğlu’nu da hedef alan Erdoğan “Üç yılı geçti, İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024’te İstanbul verecek” diye konuşmuştu. Erdoğan daha önce de İmamoğlu’nu il il gezdiği için eleştirmişti.

‘Bir ay sonra zaten gidiyorsun’

Amasya Anıt Meydanı’ndaki mitingde konuşan İmamoğlu, Erdoğan’a şöyle yanıt verdi:

*Bir insanın Allah gönül gözünü kör eylemesin. Öyle olunca, hiçbir şey görmüyor bunlar. Koca eserleri göster görmezler. Mesela 10 tane metro, onlar başaramamış, becerememiş, biz yapmışız.

*Ben diyorum ki, Allah aşkına, bu lafları bana yetiştireceğine, hala masanda duran, seçime bir ay kaldı, bir ay sonra zaten gidiyorsun, giderayak bir imza at. Neyin imzasını at? 300 otobüs alacağız, onun onayının imzasını at. Metroya kredi onayı alacağız; onun imzasını at. İmzayı atmaktan bile geri duran insanlar bunlar.

‘En çok gezen oymuş’

*Efendim diyorlar ki, ‘İmamoğlu İstanbul’u bıraktı, şehirleri geziyor.’ Şunu söyleyeyim; İstanbul büyükşehir belediye başkanları tarihinde, en az il dışına çıkan belediye başkanıyım. Kayıtlı bu. En çok gezen kimmiş biliyor musunuz? Ne tesadüf. O da oymuş. (Erdoğan) En çok gezen, vallahi oymuş.

*O benim gezmemden şikayetçi. Niye biliyor musunuz? Ne dedi? ‘İstanbul’u alan, Türkiye’yi alır’ dedi. Ne dedi? ‘İstanbul’u kaybeden, Türkiye’yi kaybeder’ dedi. Seni gidi seni. Ben gitmeyeceğim! Gideceğim tabii. Amasya’ya da gideceğim. Tokat’a da gideceğim. Yarın da Çanakkale’deyim.