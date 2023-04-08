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Yaramazlara biraz batar!

Erdoğan, Kılıçdaroğlu’na yine ‘seccade’ üzerinden sataştı: Kıblesi Kabe olmayanın…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ‘seccade’ üzerinden topa tuttu.

Fotoğraf: AA

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu’nun çektirdiği fotoğraf, cuma gecesi AKP’lilerce dolaşıma sokulmuştu


Kılıçdaroğlu, seccadeye görmediği için bastığını, bu nedenle üzgün olduğunu belirtse de hedef alınmaya devam ediyor.

Başakşehir-Çam ve Sakura Şehir Hastanesi – Kayaşehir Metro açılış töreninde konuşan Erdoğan, “Birileri seccadelerin üstüne ayakkabıyla basabilir. Eee ne yapalım. Bunları da iyi tanımak lazım. Kıblesi Kabe olmayanın artık seccadesi nereye bakar bilemem” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu da hedef alan Erdoğan “Üç yılı geçti, İstanbul’a bir çivi dahi çakamadı. Buna asıl dersi 2024’te İstanbul verecek” diye konuştu.

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