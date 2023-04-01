Kılıçdaroğlu’ndan ‘seccade’ açıklaması: Görmedim, samimi olarak üzgünüm

Millet ittifakının adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yanlışlıkla seccadeye bastığı gerekçesiyle kendisine operasyon çekildiğini belirterek, “Onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim” dedi.

Fotoğraf: CHP

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çektirdiği fotoğraf, cuma gecesi AKP’lilerce hedef alındı ve dolaşıma sokuldu.

Kılıçdaroğlu, yanlışlıkla bastığını belirterek, üzgün olduğunu ifade etse de hedef gösterilmeye devam ediyor.

Saadet Partisi İstanbul İl Başkanlığınca Yenikapı’da düzenlenen ‘İftar Buluşması’ programında yine bu konuya değindi. Kılıçdaroğlu’nun ilgili konuşması şöyle:

“Dün akşamdan bu yana, saldırı malzemesi ettikleri fotoğraf karesiyle ilgili sadece iki kelam edeceğim. İftar organizasyonuna katıldığımız restoranda oldu bu olay. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı; ben kimseyi kırmam, öyle bir alışkanlığım da yoktur, öyle de yetişmedim, herkesi kucaklarım, herkese saygı duyarım. Fotoğraf çektirmek isteyenler vardı, salon kalabalıktı, yerdeki seccadeyi görmedim. Şimdi o kare üzerinden operasyon yapıyorlar.

Açıkça söyleyeyim, ben onların operasyonunu umursamam. Ben samimi olarak üzgünüm, bunu ifade edeyim. Ben, ailem, eşim, çocuklarımız asla ve asla hiçbir kutsala saygısızlık etmez; bunu da bilmenizi isterim. Hem bu benim hayat tarzıma, hayat görüşüme ve varoluşuma aykırı. Böyle iftiralardan, operasyonlardan siz samimi Müslümanlara sığınıyorum ve sözlerime yeniden başlıyorum.”