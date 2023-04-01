Kılıçdaroğlu: Seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm

CHP Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, seccade üstüne basarak fotoğraf çekildiği için özür diledi.

Kemal Kılıçdaroğlu.

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çektirdiği fotoğraf, cuma gecesi AKP’lilerce hedef alındı ve dolaşıma sokuldu.

Bunun üzerine dün gece saatlerinde CHP‘den yayımlanan açıklamada şunlar dendi: “Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen sayın genel başkanımız ve il başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.”

Kılıçdaroğlu da Twitter hesabından üzgün olduğunu dile getirdi: “Üzgünüm, seccadeyi göremediğim için çok üzgünüm. Dünyada kimseyi incitmek istemem, hele milletimi asla. Buradan istismarcılık yapanları ve kullandıkları propaganda aparatlarını da milletimizin vicdanına bırakıyorum.”