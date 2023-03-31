CHP’den ‘seccade’ açıklaması: Kılıçdaroğlu ve Kaftancıoğlu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün

CHP, genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir seccade üzerinde durduğu fotoğrafın AKP’liler tarafından sosyal medyada dolaşıma sokulması üzerine açıklama yayınladı.

Fotoğraf: AA

İstanbul Platformu’nun düzenlediği iftar buluşmasına katılan Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun çektirdiği fotoğraf, cuma gecesi AKP’lilerce hedef alındı ve dolaşıma sokuldu.

Bunun üzerine CHP‘den yayınlanan açıklamada şunlar dendi: “Fotoğraf çekimi sırasında yaşanan yoğunluk ve fotoğraf çektirmek isteyenlerin telaşı nedeniyle, yerde bulunan seccade fark edilememiştir. Bu tür durumlara yönelik hassasiyeti herkes tarafından bilinen sayın genel başkanımız ve il başkanımızın, ortaya çıkan bu talihsiz durum nedeniyle çok üzgün olduğunu belirtmek isteriz.”