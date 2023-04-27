Cumhurbaşkanı adaylarının TRT’de konuşma sıraları belli oldu

Cumhurbaşkanı adaylarının TRT’deki propaganda konuşmalarının sırası belirlendi.

Fotoğraf: AA

Konuşma sıraları için bugün Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) kura çekildi.

ANKA’nın haberine göre birinci konuşma sırası millet ittifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhur ittifakı adayı Tayyip Erdoğan, ata ittifakı adayı Sinan Oğan ve Memleket Partisi adayı Muharrem İnce; ikinci konuşmanın sırasıysa İnce, Kılıçdaroğlu, Oğan ve Erdoğan şeklinde olacak.

Adaylar, 7 Mayıs ile 13 Mayıs arasında saat 18.00’te konuşacak. Cumhurbaşkanı adaylarının bir günde en fazla kullanabileceği konuşma süresi 10 dakika olacak. Seçimin ikinci tura kalması halindeyse adaylar 24 Mayıs-27 Mayıs arasında konuşacaklar. İkinci kura kalan adaylar içinse 22 Mayıs’ta konuşma sırası için kura çekimi yapılacak.

Cumhurbaşkanı adaylarının konuşma süreleri toplamda 20 dakikayla sınırlı.