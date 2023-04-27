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Yaramazlara biraz batar!

Nükleer protestosu: TİP adayı Hakan Güneş gözaltında

İktidarın seçim öncesi ‘açmak’ istediği Akkuyu nükleer santralini protesto etmek isteyenler gözaltına alındı. Gözaltılar arasında TİP MYK üyesi ve Mersin milletvekili adayı Hakan Güneş de var.

İktidar, Mersin’de inşaatı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali’yle ilgili ‘açılış’ yapabilmek için bugün tesise enerji üretiminde kullanılacak ‘nükleer yakıt’ getirecek. Böylece tesis, teknik olarak çalışır hale gelecek ve ‘nükleer santral’ statüsüne kavuşacak.


Ancak uzmanlar hem yakıtın getirilme ve depolanma süreci hem de bizatihi santral projesinin kendisine dair güvenlik problemleri olduğu konusunda uyarıyor.

Seçime az bir süre kala yapılmak istenen ‘açılış’a karşı protestolar da vardı. Jandarma ve polis tarafından bölgeye gidişleri engellenmek istenen nükleer karşıtları gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında TİP’in Mersin milletvekili adayı Hakan Güneş de var.

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